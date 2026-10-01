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▲第七屆「永續城市SDGs大調查」，高雄市榮獲「永續城市特優獎」、「社會力特別傑出獎」及「最佳防詐城市治理獎」等肯定。（圖／高市府提供）

▲副秘書長張家興代表出席頒獎典禮，感謝各獲獎城市在推動永續發展道路上，透過競爭與交流合作，帶給高雄寶貴且值得學習的經驗（圖／今週刊提供）

▲高雄市獲頒「最佳防詐城市治理獎」，肯定高雄市府團隊在防詐工作上的努力。（圖／高市府提供）

《今周刊》第七屆「永續城市SDGs大調查」9月30日公布調查結果，高雄市長陳其邁率領市府團隊繳出亮眼施政成績，不僅個人連續第3年獲頒「最佳首長信任獎」，市府團隊並榮獲六都「永續城市特優獎」、「社會力特別傑出獎」及「最佳防詐城市治理獎」等肯定，展現高雄在產業轉型、城市治理、社會照顧及永續發展等面向的卓越成果。陳其邁今（1）日受訪時除感謝市民這六年來的支持，表示高雄「轉型有成、成長有感」，近年推動產業轉型，打造高雄成為演唱會之都，吸引許多國內外旅客造訪，去年不論住宿或夜市商圈均大幅成長，成果也普惠市民。他強調，市政是一棒接著一棒，期盼高雄未來持續成長，成為大家都喜歡居住的城市。高市府副秘書長張家興代表陳其邁市長出席頒獎典禮，感謝各獲獎城市在推動永續發展的道路上，透過城市間的競爭與合作，帶給高雄許多寶貴、值得學習的經驗，市府也將持續追求永續發展。他並對《今周刊》長期關注及推動台灣永續發展，表達敬意。高市府表示，近年高雄持續推動產業轉型，從傳統重工業城市邁向智慧科技城市，成功吸引台積電等全球半導體大廠進駐，形塑南部半導體S廊帶，並積極布局AI產業發展；同時透過演唱會經濟帶動文化、觀光與城市品牌發展，讓高雄成為國內外旅客喜愛的城市，顯示城市發展不僅追求經濟成長，更要兼顧環境永續與社會福祉，讓轉型成果真正回應市民需求。面對詐騙手法不斷翻新，市府團隊以守護市民財產安全為重要施政目標，持續推動防詐宣導及打擊詐騙，透過跨域合作守護市民財產安全。依據《今周刊》調查結果，高雄市暴力犯罪發生率六都最低、詐欺案件破獲率六都最高。這次獲頒「最佳防詐城市治理獎」，肯定市府團隊在防詐工作上的努力，更是給予第一線警政及基層同仁的支持，未來將持續精進科技阻詐、強化跨域合作，從源頭降低詐騙危害，打造讓市民安心生活、安居樂業的防詐信任城市。這次調查以社會力、經濟力及環境力三大面向，採計65項統計指標，並結合民意調查進行評比，選出全台永續發展表現優異的城市，高雄市在各項指標中表現亮眼，除獲六都特優獎外，在治安防詐、社會福利及市政治理等面向，也獲得高度肯定。此外，今年首度設立「最佳防詐城市治理獎」，綜合詐欺案件破獲率、人均詐欺財損金額及地籍異動即時通申請率等多項統計指標與民意調查結果，高雄市獲評為六都第一，展現跨局處合作、科技防詐及守護市民財產安全的具體成果。