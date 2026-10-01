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針對台北市長蔣萬安與副市長李四川近期拋出「萬川連線」、提出「雙北共治」，引發討論。對此，民進黨發言人林楚茵今（1）日質疑，李四川才剛要轉戰新北，就急著與蔣萬安大談雙北未來，但回頭檢視兩人過去三年在台北市府的治理成績，從兒少安全、社工管理、校園營養午餐到公共工程，爭議接連不斷，兩個人管一個城市都治理不好了，究竟要拿什麼談「雙北共治」？市民不禁要問：「萬川那麼爛，雙北怎麼好？」林楚茵指出，蔣萬安主政下的台北市，這三年來社會防護網與民生把關皆面臨考驗。繼日前幼兒園虐童案、社工盜領等重大爭議後，近期北市校園食安問題連環引爆，不只成淵高中，就連金華國中到民族國小陸續傳出學生集體不適，市府第一時間卻定調為「烏龍」，蔣萬安更親赴校園「測量鹹度」作秀，輕描淡寫推諉卸責，無視數十萬家長對營養午餐把關的恐慌；甚至其標榜的「無菸城市」也因缺乏可行配套，流於紙上談兵，成為市民眼中的又一張空頭支票。林楚茵進一步指出，李四川在蔣市府主責督導工務、工程與都發等核心市政，被包裝為「工程老將」，但攤開實際成績單，換來的卻是市民的失望與市政失能。林楚茵列舉四大市政爭議，第一，大直基泰案事發至今已滿三年，災民安置與公辦重建進度持續卡關；第二，市府近年內大舉砍伐超過3,000棵行道樹，粗暴砍樹扼殺綠意，引發民團爆怒；第三，台北大巨蛋啟用後逢雨必漏，淪為國際笑柄，市府仍持續消極監管；第四，公館圓環工程規劃不當引發回堵，企圖營造北市不塞，全塞在新北的假象。林楚茵強調，雙北可以合作，但不能共治失職，城市可以攜手，但責任絕不容稀釋。她直言，台北市政成績顯然不及格，內部管理鬆散失能，若放任這套治理模式外溢，新北市民只會連帶受害。林楚茵嚴正呼籲蔣萬安與李四川，收起政治宣傳的大戲，先徹底收拾台北市的民生與工安爛攤，勿再拿「雙北共治」當作掩蓋失職的遮羞布。