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▲2026年9月全台六都及主要行政區建物買賣移轉棟數變化統計表。（圖／台灣房屋提供）

▲六都近年（2017-2026）1至9月累計建物買賣移轉棟數歷史數據統計表。（圖／台灣房屋提供

最新 2026 年 9 月六都建物買賣移轉棟數出爐，總計達 17,945 棟，月增 14.1%、年增 11.6%，其中台北市月增 21.7% 冠絕六都；累計前 9 個月達 151,580 棟，幾乎追平去年同期。房仲業者分析，受惠「青安3.0」上路、央行放寬第二戶房貸限制及選前牛肉政策加持，買氣明顯回溫，全年房市有望微幅收紅。受惠脫離民俗月交屋回歸常態，9 月六都買賣移轉棟數表現開出紅盤，全台六都總計 17,945 棟。觀察各都表現，台北市以月增 21.7% 居六都之冠，台中市月增 18.3% 緊追在後；年增率方面，高雄市年大增 28.5% 奪下第一，台北市年增 20.2% 位居第二，僅台南市年減 4.0% 呈現衰退。累計今年 1 至 9 月六都總棟數達 151,580 棟，年減僅 0.1%，已幾乎追平去年同期水準。台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，「青安3.0」於 8 月接棒後，原本觀望的首購族與婚育家庭因貸款金額上修，進場意願大幅提升。由於申貸至過戶約需 3 至 6 週，首波買家數據剛好於 9 月反映；此外，央行 9 月將第二戶貸款上限拉高至 7 成，適時緩解換屋族資金缺口。中信房屋研展室副理莊思敏亦補充，建商預售完工交屋潮持續湧現，搭配信用管制鬆綁，顯著提振市場信心與看屋人潮。針對北高兩市領跑六都，陳定中分析，去年下半年基期較低，而今年政策氛圍轉趨友善，總價適中且生活機能佳的區域如台北市中山區、高雄市鳳山區極受自住客青睞；加上台北北投與士林（北士科效應）、高雄橋頭（橋科效應）等科技產業聚落，在預售新案交屋與中古屋交易持續升溫下，帶動北高兩市在月增率與年增率上雙雙領先。台南則因安南區交屋潮暫歇，表現相對回落。展望後市，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行政策漸進式放寬，前 9 個月累計移轉年減幅已收斂至 0.1%，加上第 4 季為傳統購屋旺季，各候選人將相繼釋出區域建設與招商牛肉，全年房市可望「開低走穩」微幅收紅。莊思敏亦認為，股市熱絡產生的財富效應大幅提升民眾資產條件，整體房市走勢呈「倒吃甘蔗」，預估全年買賣移轉棟數將與去年持平或小幅成長。