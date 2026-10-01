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飯捲驚見疑似假牙齒模！客控反映2週未獲積極處理

▲民眾拍下超商飯捲內吃到了疑似假牙齒模的異物。（圖／Threads＠ciny.hsu）

便利商店食品再傳異物疑雲事件！一名民眾近日在Threads分享照片，聲稱在全家便利商店購買的飯捲中，發現疑似「假牙齒模」的異物，當事人。異物的照片曝光後引發網友熱議，不到一天累積近50萬人觀看，許多人也直呼反胃，對此，業者給出回應：「廠區產線皆設有金屬檢測機」。一名民眾在Threads上發文說，家人日前買超商飯捲享用，未料卻看見裡頭藏著金屬假牙牙套，向店家說明情況之後，卻將問題推向廠商。等待兩週卻只接獲廠商告知：「金屬探測器的係數要重新調整，當下沒測到」，當事人對於後續處理方式感到無奈：「真正的食安問題在這裡啊！」貼文曝光後，也引發大批網友關注，不少人直呼看到陌生人的假牙齒膜在食物內「相當反胃」，認為是相當嚴重的食安問題。但也有部分人質疑：「超商食品廠商，都是認證通過的食品廠，一定會經過金屬探測器（或X光異物檢測機）的檢測」，若有這麼大的金屬異物，可能性實在不大。針對本次事件，超商則回應：「廠區產線皆設有金屬檢測機，且員工全程配戴口罩、穿著防靜電工作服。目前客服亦無接獲其他類似反應。」