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▲基隆市長謝國樑在開幕致詞時特別分享，已經跟女兒來了三、四次圖書館。（圖／NOWnews攝）

▲基隆市長謝國樑在開幕儀式後也親自跟隨導覽人員參觀基隆市圖書總館。（圖／NOWnews攝）

▲基隆市文化觀光局局長江亭玫（左一）分享，配合開幕，館方祭出三大亮點閱讀行動，邀請市民參與。（圖／NOWnews攝）

經過近三個月的試營運與持續優化調整，備受期待的基隆市公共圖書館總館於今（1）日正式開館營運，不僅舉辦了盛大開幕儀式，邀請當代知名詩人向陽在悠揚的大提琴聲中深情朗誦詩作，為現場注入濃厚的文學采風，這次活動也以「閱讀．基隆城市的DNA」為主軸，象徵基隆的城市閱讀事業邁入嶄新篇章。基隆市長謝國樑也親臨現場，以「大型立體書翻頁」取代傳統剪綵，帶著市民們迎接總圖嶄新的扉頁！基隆市長謝國樑在開幕致詞時，還特別分享了自己到總圖的感受，他表示：「這段時間已經跟女兒來了三、四次圖書館，這裡不僅有完善的會議空間與舒適的溫書空間，整體空間規劃相當完備且體貼，甚至強調，連許多外縣市的朋友以及外國觀光客，都知道總圖開放的消息，特別規劃週末來到這裡走走。謝國樑指出，總館從7月初試營運以來，已成為跨世代市民日常學習與交流的核心基地，而且為了打破傳統圖書館僅限於「借還書」的刻板印象，市府積極引進民間文化能量，不僅首度邀請「時報出版」品牌進駐，更結合在地獨立書店、文史團隊與青年力量，打造一座屬於全體市民的公共文化樞紐。基隆市文化觀光局局長江亭玫也表示，配合總館正式開館，館方同步祭出三大亮點閱讀行動，其中包含攜手「共讀基隆24HR」品牌，推出九檔系列展覽，呈現在地書店與文化空間的獨特視角；同時也提供「尋找你的閱讀DNA」互動體驗，民眾可在館內尋找專屬閱讀金句角落拍照打卡，並免費印製專屬相框留念；最後則是實境解謎遊戲「反正你也不讀書」，規劃了八條故事線索，邀請民眾透過解謎任務，以充滿趣味的方式重新探索總圖的各個角落。文化觀光局強調，未來總館將持續透過多元館藏、講座與展覽，深耕基隆的地方文化脈絡，邀請市民與全台遊客一起走進總圖，感受閱讀與這座山海港都交織出的豐富樣貌！