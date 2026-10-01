經過近三個月的試營運與持續優化調整，備受期待的基隆市公共圖書館總館於今（1）日正式開館營運，不僅舉辦了盛大開幕儀式，邀請當代知名詩人向陽在悠揚的大提琴聲中深情朗誦詩作，為現場注入濃厚的文學采風，這次活動也以「閱讀．基隆城市的DNA」為主軸，象徵基隆的城市閱讀事業邁入嶄新篇章。基隆市長謝國樑也親臨現場，以「大型立體書翻頁」取代傳統剪綵，帶著市民們迎接總圖嶄新的扉頁！
基隆市長謝國樑在開幕致詞時，還特別分享了自己到總圖的感受，他表示：「這段時間已經跟女兒來了三、四次圖書館，這裡不僅有完善的會議空間與舒適的溫書空間，整體空間規劃相當完備且體貼，甚至強調，連許多外縣市的朋友以及外國觀光客，都知道總圖開放的消息，特別規劃週末來到這裡走走。
謝國樑指出，總館從7月初試營運以來，已成為跨世代市民日常學習與交流的核心基地，而且為了打破傳統圖書館僅限於「借還書」的刻板印象，市府積極引進民間文化能量，不僅首度邀請「時報出版」品牌進駐，更結合在地獨立書店、文史團隊與青年力量，打造一座屬於全體市民的公共文化樞紐。
基隆市文化觀光局局長江亭玫也表示，配合總館正式開館，館方同步祭出三大亮點閱讀行動，其中包含攜手「共讀基隆24HR」品牌，推出九檔系列展覽，呈現在地書店與文化空間的獨特視角；同時也提供「尋找你的閱讀DNA」互動體驗，民眾可在館內尋找專屬閱讀金句角落拍照打卡，並免費印製專屬相框留念；最後則是實境解謎遊戲「反正你也不讀書」，規劃了八條故事線索，邀請民眾透過解謎任務，以充滿趣味的方式重新探索總圖的各個角落。
文化觀光局強調，未來總館將持續透過多元館藏、講座與展覽，深耕基隆的地方文化脈絡，邀請市民與全台遊客一起走進總圖，感受閱讀與這座山海港都交織出的豐富樣貌！
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謝國樑指出，總館從7月初試營運以來，已成為跨世代市民日常學習與交流的核心基地，而且為了打破傳統圖書館僅限於「借還書」的刻板印象，市府積極引進民間文化能量，不僅首度邀請「時報出版」品牌進駐，更結合在地獨立書店、文史團隊與青年力量，打造一座屬於全體市民的公共文化樞紐。
基隆市文化觀光局局長江亭玫也表示，配合總館正式開館，館方同步祭出三大亮點閱讀行動，其中包含攜手「共讀基隆24HR」品牌，推出九檔系列展覽，呈現在地書店與文化空間的獨特視角；同時也提供「尋找你的閱讀DNA」互動體驗，民眾可在館內尋找專屬閱讀金句角落拍照打卡，並免費印製專屬相框留念；最後則是實境解謎遊戲「反正你也不讀書」，規劃了八條故事線索，邀請民眾透過解謎任務，以充滿趣味的方式重新探索總圖的各個角落。
文化觀光局強調，未來總館將持續透過多元館藏、講座與展覽，深耕基隆的地方文化脈絡，邀請市民與全台遊客一起走進總圖，感受閱讀與這座山海港都交織出的豐富樣貌！