名古屋這個地方，我爸帶我來過。就是有一些情份、有一些回憶在，如果我這次不來，也沒有職業賽會辦在這邊了。

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謝淑薇為何願意打亞運？竟與已逝父親有關

沒有機會來名古屋 謝淑薇趁亞運造訪

既然來了，就是我們會盡力把這個比賽打好，然後爭取為整個團隊拿到最好的成績。但是也沒有壓力，我們盡力去做就好了，嗯。沒有壓力，我們沒有壓力喔！不要給我壓力！

台灣傳奇雙打女將「百搭天后」謝淑薇，相隔12年再度回歸中華隊參戰亞運，受到全台關注。稍早他於女雙8強賽後受訪時，首度公開願意打亞運原因，在於主辦地剛好在名古屋，「謝淑薇上一次參戰亞運是2014年仁川亞運，她笑說巴黎奧運打完後，台灣政府部長曾跑來詢問是否有意願打亞運，「我直接就說沒有要參加了。但後來想想，因為是在名古屋，這個地方我爸帶我來過。就是有一些情份、有一些回憶在。」謝淑薇的父親是謝子龍，在謝淑薇網球生涯扮演關鍵引路人與教練角色，但後來於2023年10月1日晚間，因COVID-19與中風併發症在家中過世，享壽71歲。「亞運不來，我以後也沒有機會來了，沒有職業賽會辦在這邊。」謝淑薇隨後就通知教練，自己有參戰亞運義務，教練跟我說：「那好，既然你要來的話，你就順便看一看你奧運的搭檔。」謝淑薇最後說，「