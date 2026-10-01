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全國今年累計178例登革熱 12例本土「大多在高雄」

彰化縣爆3年來首起本土登革熱群聚！疾管署今（1）日表示，1例本土登革熱病例為居住彰化縣彰化市60多歲男性，於9月下旬起陸續出現發燒、腹瀉、全身無力等症狀，通報採檢送驗，確診登革熱，目前仍在住院治療中。疾管署副署長林明誠說，個案潛伏期主要活動地點為彰化縣居住地及外縣市工作地，無國外旅遊史，經查個案居住地與疾管署9月18日公布彰化縣首例本土第一型登革熱個案居住地相距約110公尺，初步研判為一起社區群聚事件，為彰化縣2023年以來首例本土登革熱群聚，將進一步定序以釐清兩案關聯性。林明誠指出，個案密切接觸者目前均無疑似症狀。衛生單位已針對個案居住地及活動地周圍環境進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，並規劃設置社區篩檢站進行擴大採檢，以找出潛在感染者，呼籲附近居民自我健康監測，出現疑似登革熱症狀可至社區篩檢站採檢後儘速就醫。因應彰化縣出現本土登革熱個案，疾管署說，已於9月17日首例病例確診時即成立機動防疫隊支援彰化縣各項防治工作，至9月29日已出勤34人次進行登革熱病媒蚊孳生源查核、督導化學防治、成效評估及風險點複查，共查獲544件積水容器、70件陽性容器，開立21張稽查督察紀錄單。呼籲民眾配合衛生單位防治措施，防範疫情擴散，同時請當地醫療院所提高通報警覺。疾管署監測資料顯示，今年全國截至9月30日累計178例登革熱確定病例，其中12例為本土病例，居住地分別為高雄市10例及彰化縣2例；另166例境外移入病例，感染地以越南、印尼、菲律賓等東南亞及南亞國家為主，累計病例數低於2025年同期。全球登革熱疫情持續，今年截至8月全球累計報告逾222萬例，病例數以美洲巴西等國為多；亞洲鄰近國家越南、孟加拉及柬埔寨疫情上升或處高點，且疫情皆高於去年同期，其中越南今年迄今報告逾11萬例、孟加拉約3.7萬例、柬埔寨8.5萬例，另馬來西亞及斯里蘭卡今年疫情高於去年同期，惟近期疫情已呈下降趨勢。疾管署提醒，時序雖已入秋，近期氣溫仍適合蚊子活動及生長，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。