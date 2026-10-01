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▲9月打敗大盤的台股高股息ETF。（圖／資料來源：CMONEY、2026／9／30）

台股9月月線收紅，統計9月大盤上漲1811.66點，漲幅3.93%，而9月台股高息ETF績效表現，更有8檔打敗大盤，其中以群益半導體收益ETF（00927）上漲11.11%居冠。面對台股高檔盤勢波動加劇，市場法人建議，可透過高股息ETF來為投組增加抗震力，特別是擁有半導體科技產業題材、加上息率高的台股高息ETF。9月台股高息ETF績效表現，有8檔打敗大盤，其中00927上漲11.11%居冠，也是雙位數漲幅的台股高息ETF，亦展現結合半導體產業高成長及息收護體的強大優勢。另外，國泰股利精選30（00701）9月也漲了6.97%，凱基優選30（00938）、野村趨勢動能高息（00944）、凱基優選高股息30(00915)、國泰永續高股息（00878）也都有5%以上漲幅，統一台灣高息動能（00939）上漲4.56%。群益投信台股ETF團隊分析，面對盤勢高檔波動，建議投資人可以透過高股息ETF來為投組增加抗震力，其中結合半導體科技產業成長前景的高股息ETF除了具低波動特性、可兼顧收益需求，還有AI熱潮所帶來的潛在資本利得可期，因此成為現階段資金配置的最佳選擇。在AI成長趨勢不變下，預期科技類股將持續獲得資金青睞，不過，面對大盤高檔、類股輪動加劇的市況，投資人不妨善用結合科技、半導體題材，且有亮眼息收水準的台股ETF，除擁有成長題材還有息收護體，可為投資組合增加防禦力，是較佳的長線存股策略。群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，台灣半導體8月營收年增61%大幅優於歷史平均，第3季在AI先進製程與高階封測驅動下，晶圓代工與封測營收預估季增15%至20%。第四季受惠旺季動能延續，族群營收料維持雙位數季增。台積電先進產能滿載並外溢訂單，推升台灣成熟製程公司稼動率突破九成並迎來漲價循環。台灣作為AI產業關鍵供應鏈，不論是先進代工、封裝等半導體電子產業相關供應鏈營運有望持續受惠，台股盤勢仍有望迎接第四季傳統股市旺季上漲契機。