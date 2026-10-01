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立法院第6會期將於10月8日舉行8大常設委員會召委選舉，依照慣例，國民黨擬禮讓1個委員會召委給民眾黨團。根據《NOWNEWS今日新聞》掌握，白營希望爭取衛環或交通委員會召委一職，但目前仍待雙方溝通。此外，8大委員會中，司法法制委員會現任召委翁曉玲，有藍委希望黨團能夠換人，因為翁曉玲「太暴衝」，恐影響年底選情，但是否拍板仍待溝通。立法院預計將在10月08日舉行召委選舉，據《NOWNEWS今日新聞》掌握，國民黨團本會期8大委員會召委人選，其中經濟委員會鄭正鈐、財政委員會林德福、交通委員會邱若華、衛環委員會陳菁徽、教育文化委員會葉元之、外交國防委員會黃建賓和內政委員會廖先翔，大致拍定，也都向各委員會立委收取召委連署書。至於司法法制委員會，沒有意外將現任召委翁曉玲續任。但因上會期總預算之亂，本會期又是預算會期，有藍委希望能夠換人當召委，避免衝擊到年底縣市長選情，就連立法院長韓國瑜日前在立法實務研討會上，也喊話要立委先做好本業再監督行政部門，尤其現在很多人在選縣市長、承受壓力，要各位立委注意一下，也被黨內解讀是向翁曉玲喊話。一名要選縣市長的藍委私下透露，翁曉玲上會期刪凍國務機要費導致庇護工場訂單取消一事，害他在地方一整個月都被罵，更傷到選情；一名協助北部操盤的區域藍委也認為，預算會期又靠近年底選舉，真的很怕翁曉玲又失控。不過該委員會扣除黨團幹部傅崐萁、許宇甄；要選縣市長的吳宗憲、謝龍介、江啟臣，剩下能當召委的人中，甫卸任幹部的林沛祥和不分區立委林倩綺都沒有意願，僅剩禮讓給民眾黨的陳昭姿，但她該會期接任民眾黨團副總召，接任機率應比較小。國民黨團過去默契，多禮讓一席召委給民眾黨，白營日前已向藍營透露，希望能禮讓交通或衛環委員會召委，傳出交通是因為總召陳清龍妻子連小華要選議員，當召委可以多安排考察，但白營評估，由於先前交通已經禮讓給白委林國成過，機率較低；反而是衛環委員會的白委邱慧洳較有機會。不過國民黨團幹部私下表示，召委目前都還沒有做最後確認，本周會跟民眾黨做最後的討論。