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法國多地高中生不滿上課時間從上午8點到晚上6點，比睡覺時間還多，因此發動罷課並封鎖校園。抗議蔓延演變成激烈衝突，學生在路上放火砸車，且朝警方潑酸、丟酒瓶，法國內政部證實，已有超過600人被逮、近50名警察受傷。根據法新社報導，法國高中抗議浪潮加劇，目前已有600多名抗議者（多數為學生）遭到拘留，並有數十名警員受傷。這場抗爭起源於上周，高中生開始針對師資短缺、教室過度擁擠以及他們認為不合理的課表發起動員。法國內政部長表示，隨著封鎖高中與暴力衝突等抗議行為升級，安全部隊於週三（當日）拘留了超過600人，同時有數十名警察與國家憲兵受傷。這場發生於高中生之間抗爭運動，引發了政府強烈不滿。自上周以來，學生因一連串訴求在校外發起抗議，原因涵蓋課表安排、班級人數過多、師資短缺，以及今年熱浪期間教室過於悶熱等問題。抗議活動最初始於巴黎周邊的法蘭西島大區（Île-de-France），如今已蔓延至全國其他城市。法國內政部長努涅茲（Laurent Nuñez）指出，週三共有625人在封鎖高中的行動中被拘留；他強調這場運動正在「擴大」，並譴責部分學校外出現「暴力升級」的狀況。週三共有83名警察與憲兵在抗議活動中受傷，全法共有356所學校受到波及。努涅茲強烈抨擊針對執法人員的攻擊、投擲物品、暴力行為、言語辱罵、企圖縱火的街頭暴力行為。甚至有極端份子向執法人員狠扔高腐蝕性的「鹽酸」；教育部長傑弗雷（Édouard Geffray）則表示，自上周動盪爆發以來，已有119名學生與教職員受傷。週三受影響最嚴重的城市包括巴黎、西南部的波爾多、東南部的里昂，以及北部的里爾；在里爾的衝突中，警方再次使用了催淚瓦斯。傑弗雷表示「當務之急是讓學生能夠返回課堂，尤其是那些目前被阻擋無法上課的學生。」法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在馬德里發表談話時，重砲批評極左派政客，指責他們在法國學校抗議事件中將暴力合法化。來自北部城市里爾、連日遭到封鎖的蒙貝洛高中（Montbello high school）學生胡安（Juan）則稱，「我們並不認同破壞公物的行為；我們來這裡是用來捍衛自己的權利，因為我們的課表太糟了，我們每天從早上8點工作到晚上6點，這根本不合理」。