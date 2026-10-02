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預測省道易壅塞路段及時段

地區的主要幹道，如：台9線 南迴公路、台1線水底寮~楓港路段及台 61 線鳳鼻~香山路段、竹南路段等

銜接高速公路之路段，如：台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線等銜接各國道交流道等

重要觀光風景地區鄰近路段，台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段及台21線日月潭路段等

▲公路局預測省道易壅塞路段及時段。（圖／公路局提供）

8日至11日客運優惠 分散人車潮

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▲國慶連假交通疏導措施。（圖／公路局提供）

中秋節連續疏運剛落幕，下週接著有3天國慶日連假。公路局預估，屆時以短程觀光景點單日往返、近郊2至3日的旅遊為主，蘭陽博物館、清境農場、日月潭、阿里山、古坑等路段預估將湧入大量車潮。另，國慶煙火將在台東卑南溪出海口舉行、鄰近省道為台11線，當地也祭出交通管制措施。公路局預估國慶連假車潮，自10月8日（四）下午起陸續出現，觀光旅遊車潮則在9日至11日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從10月10日下午至10月11日陸續湧現。此外，公路局為辦理台61線平交路口立體化工程（新北市至苗栗縣共5處），在115年9月29日封閉台61線99k+460（近苗8線）~101k+340（近苗11線）北向主線進行施工，因雙向主線皆封閉，公路局已規劃疏運替代道路及設置指示標誌；考量施工路段主線封閉，車輛改行駛側車道或替代道路，因側車道容量有限易造成壅塞情況，公路局特別再呼籲用路人於連假期間掌握即時路況提早改道，以避免塞在車陣中。