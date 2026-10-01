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已有12個劇團、舞團獲選進駐

建議規劃社區開放日、舉行社區活動、媒合學校

▲新北投71園區將重開，台北市議員陳怡潔建議，應讓藝術走出排練室、居民走進園區。（圖／陳怡潔辦公室提供）

新北投71園區因建築物補強工程休園一年多，預計10月重新開放。台北市士林北投區市議員參選人陳怡潔今（1）日表示，除了建築物變得更安全，市府也應善用重新開園的機會，讓71園區與北投居民的關係一起「升級」，建議市府藉此次重新開園，建立更友善的開放機制，並增加社區回饋及深化校園合作。位於北投區開明街的新北投71園區，前身為義方國小舊校舍。市府整修後，將原有教室轉型為排練室、辦公室與儲藏空間。其中，園區共有5間小型、4間中型及3間大型排練室，合計12間。園區在2025年7月休園，文化局投入2751萬元辦理建物補強工程，預計今年10月重新開放。陳怡潔說，因應即將重新開放的71園區，文化局先前辦理的「藝響空間」申請，已有身體處方、古名伸舞蹈團、安娜琪舞蹈劇場、曼丁身體劇場、狂想劇場、方式馬戲、亦宛然掌中劇團等12組團隊獲選進駐，涵蓋舞蹈、劇場、馬戲、掌中戲等不同領域，顯示園區擁有相當豐富的藝文能量。陳怡潔指出，71園區從一開始要面對的就不只是「藝術團隊需要排練空間」這一項需求，應該藉由重新開園，建立專業藝術創作與所在地社區需求之間的連結，讓公共文化資源能與周邊居民共享。陳怡潔說，71園區過去曾透過「OPEN HOUSE」等限定開放活動，讓居民進入園區參觀、欣賞戲劇及舞蹈演出，值得肯定，但未來應該將其常態化，讓園區真正成為北投居民生活的一部分。陳怡潔也提出3項建議，第一，把OPEN HOUSE等限定活動進一步轉為常態的社區開放機制。在不影響藝術團隊正常創作、排練的前提下，市府可以規劃定期的社區開放日，安排園區導覽、公開排練、工作坊或小型成果展演，增加民眾的藝文參與。第二，建立進駐團隊與地方的常態回饋機制。市府提供公共空間支持藝文創作，亦應鼓勵進駐團隊以社區課程、親子活動或演出等方式，增加與地方互動。由市府建立資源配套，深化藝術創作與社區的連結。第三，建立71園區與北投學校、社區的合作網絡。園區內已有舞蹈、劇場、馬戲等不同專業團隊，市府可以主動媒合北投區學校、社區據點及藝文團隊，讓學生走進排練現場，也讓藝術工作者進入校園及社區，使71園區從一處位於北投的排練基地，進一步成為與北投在地生活連結的藝文基地。陳怡潔表示，「71園區不只是在北投的一座藝文園區，更應該是北投在地可以親近的藝文園區。」10月重新開園不能只是建築物重新打開，更應該成為園區與社區重新連結的開始，「讓藝術走出排練室、讓居民走進71園區，才是公共藝文空間應有的價值。」