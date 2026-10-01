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▲阿江炒鱔魚的美味，在於老闆大火現炒做出的噴香美味。（圖／民眾提供）

營業48年老闆每日親自現炒 網友戲稱「火雲邪神」

阿江鱔魚不熄燈了 10/12之後就暫停營業、店面翻修

▲城邊真味炒鱔魚專家是米其林入選餐廳（圖／翻攝米其林官網）

已經經營48年的「阿江鱔魚意麵」日前宣告，將於10月12日之後要歇業，原因則是老闆認為自己年事已高，期望退休，消息在今年7月時傳開後，不少老顧客怕以後吃不到，紛紛願意辛苦排隊只盼能吃到可能即將消失的美味，至今，依舊可看到每日人龍蔓延數百公尺，不過最新消息傳出又說阿江鱔魚不關了！台南鱔魚意麵是不少外縣市民眾到府城必吃的美食之一，事實上台灣的鱔魚意麵、炒鱔魚，分有「乾」與「濕」兩種類，所謂「濕」就是指帶著香滑鹹甜的羹湯，而「阿江鱔魚意麵」屬於「乾」的作法，各食材掛滿濃稠醬汁，因此吃起來會覺得更夠味。「阿江鱔魚意麵」位於台南中西區民族路，老闆廖文欽1978年退伍後，師承家族炒鱔魚手藝，自立門戶開店，至今已營業48年。招牌的生炒鱔魚或是鱔魚意麵、鱔魚米粉等，都是顧客現點再由被網友戲稱為「火雲邪神」的老闆現炒。加上鱔魚新鮮，因此口感Q脆帶鮮，經過大火快炒、鑊氣足，所有的醬料、醋味都讓食材吸足，因此不論是鱔魚、麵條等吃起來格外香濃入味，不少首次吃過的顧客往往感到驚艷。原本今年7月傳出消息，阿江鱔魚將於中秋過後將正式熄燈，直到數日前還傳出熄燈日就是10月12日。沒想到事件大逆轉，傳出老闆姪子將接手。《NOWNEWS今日新聞》今（1）日下午致電，老闆親自證實的確姪子將接手，他笑說：「他就想做，就讓他試看看啊！」老闆廖文欽也強調，10月12日應該就是自己上場的最後一天，之後店面要暫時關閉、重新整修，至於要暫停多久，阿江鱔魚之外，台南知名的鱔魚麵店家還有唯一獲選米其林入選餐廳的「，同樣是創立於1970年的老店。另也有被許多網友稱為「隱藏版」名單的「，原因在於是不起眼的路邊小店，但是人氣高，用餐時間來此通常需候位20~30分鐘。