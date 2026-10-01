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台灣2028大選成關鍵變數

軍中肅貪重創解放軍

《路透社》今（1）日獨家報導披露，美國情報與國安官員最新評估，儘管中國國家主席習近平曾指示解放軍需在2027年前具備武力犯台的能力，但美方目前認為，中國在2028年之前入侵台灣的可能性已逐漸降低。據2名現任美國官員、1名前任官員及1名知情人士表示，主要原因包括中國共產黨近期在軍中展開的大規模反腐肅貪行動，導致解放軍備戰進度延誤；此外，北京當局目前正密切觀望台灣2028年總統大選的結果，寄望屆時能選出更願意接受北京控制的新政府。這項首度曝光的評估，修正了美方多年來的認知。儘管中國從未證實，但此前美方普遍認為，解放軍建軍百年的2027年，是習近平最有可能發動武力侵台的關鍵時間點。對於這份最新報導，五角大廈拒絕置評，中國駐美大使館與台灣駐美代表處亦未立即回應。知情人士分析，若台灣2028年大選由民進黨連續第四次勝選，尤其是現任總統賴清德成功連任，北京動用武力的可能性將大幅提高。一名要求匿名的美國官員如此形容，「如果這種情況發生，我認為2028年後的形勢將變得極具對抗性」。除了台灣選情，美方官員對2028年美國總統大選的影響則抱持分歧看法。部分官員認為北京同樣在評估美國選情，但也有官員指出，目前美國民主與共和兩黨在對台政策上已具高度共識，美國大選對北京決策的影響力已不如15年前關鍵。美國總統川普日前曾對外表示，習近平向他保證在其任內不會侵台；而川普自今年5月造訪北京以來，已暫緩批准一筆價值約140億美元的對台軍售案，並將其稱為談判籌碼。促使侵台時程延後的另一核心關鍵，在於解放軍內部的反腐風暴。習近平自2012年上台以來大力整肅貪腐，近期整頓焦點更直指軍方核心。一連串的調查與開除，導致原本由七名委員組成的中央軍事委員會，目前僅剩包含主席習近平在內的兩位成員在任，軍隊領導層遭逢巨變。美方官員觀察指出，解放軍去年的軍演規模與威脅性均較往年下降，雖然今年演習強度有所回升，但軍方內部對目前的整體備戰狀態仍不滿意。此外，北京亦從俄烏戰爭與中東衝突中汲取教訓，意識到一旦發動入侵就必須迅速解決戰局，絕不能陷入長期消耗戰。該名美方官員直言，武力犯台的複雜程度，堪稱是自二戰「諾曼第登陸」以來全球軍事史上最艱鉅的任務，「解放軍目前還有太多關鍵環節尚未就位」。