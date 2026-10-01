我是廣告 請繼續往下閱讀

效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊的「龍之子」徐若熙，今（1）日正式重返一軍，這也是他自6月8日下二軍後，睽違115天再度重返一軍舞台。徐若熙7月15日接受腰部手術，術後展現驚人恢復速度，9月中就站上投手丘實戰，被軟銀隊視為季後賽「秘密武器」。據《西日本體育》報導，徐若熙回到一軍後，將以長中繼的方式出賽，監督小久保裕紀指出，將會在關鍵時刻推出徐若熙止血，軟銀隊剩下4場例行賽，徐若熙能否擠進季後賽名單，這幾天的表現值得期待。據《西日本體育》報導，關於徐若熙重返一軍後的使用方式，軟銀隊監督小久保裕紀表示，「會讓他擔任中繼，大約是2局左右。」小久保進一步指出，「當先發投手狀況不理想，在輸掉會造成重傷害的關鍵時刻派徐若熙會很有趣。」此舉的主要目的，是為了強化季後賽的牛棚戰力。徐若熙今年從中職轉戰日職，開季成功擠進了先發輪值，出賽6場留下2勝3敗、防禦率4.99的成績。雖然初登板就奪下首勝，但在7月因接受腰部椎間盤突出手術而脫離戰線。不過徐若熙術後復原狀態驚人，8月底就開始練投，9月5日首度Live BP，並於9月13日重返投手丘進行實戰，還飆出158公里的火球。徐若熙最近一次出賽是在9月28日，於三軍的比賽中登板1局無失分，被敲1支安打，送出2次三振。《西日本體育》指出，軟銀隊目前牛棚有木村光、伊藤優輔、小林樹斗等擔任相同角色的競爭對手，但徐若熙笑著表示，「不去想太多。希望能專注地與每一名打者對決。」軟銀隊日前確定奪下洋聯優勝，直接晉級10月14日起的洋聯高潮系列賽第2輪，對手為埼玉西武獅隊、北海道日本火腿鬥士隊勝者。軟銀隊例行賽剩下4場比賽，今日客場交手東北樂天金鷲隊，明日前往千葉與羅德海洋隊進行2連戰，10月5日例行賽最終戰再前往仙台交手樂天隊。