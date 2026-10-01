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▲談到選擇「77號」作為新背號的原因，車侑城透露全都是因為他的偶像林書豪。（圖／記者陳昱慈攝）

臺北富邦勇士今（1）日舉辦新賽季媒體日，現年22歲的台裔後衛車侑城（Myles Che）首度身穿富邦勇士「77號」戰袍亮相，今日入場時直接站在C位。車侑城受訪時透露背號全都是因偶像林書豪，同時也大讚隊上傳奇球星「野獸」林志傑是台灣籃球的「GOAT」，希望能在他身邊汲取經驗、迅速成長。身高191公分的車侑城，大學時期效力於NCAA D1加州大學爾灣分校（UC Irvine），曾繳出場均12.1分、2.8次助攻，三分球命中率高達42.9%的優異成績。面對外界好奇為何現在選擇離開NCAA賽場、提前投入台灣職籃？車侑城坦言，這個決定或許讓不少人感到意外，但今年暑假代表中華隊出戰瓊斯盃是他重要的轉折點。「瓊斯盃讓我能再次好好感受台灣，富邦勇士也一直與我和經紀人保持密切聯繫。」車侑城直言，加盟富邦不僅是開啟職業生涯的最佳起點，更希望能以此為契機，在未來披上台灣隊戰袍征戰亞洲盃或各項國際賽，「對現在的我來說，這就是最好的選擇，我也希望能成為台灣籃球發展的一部分。」車侑城先前受訪時就曾透露，有意爭取參賽明年世大運的機會，至於未來能否以不占歸化名額的身分代表台灣出賽，仍需經由FIBA進一步審查認定。談到選擇「77號」作為新背號的原因，車侑城透露全都是因為他的偶像林書豪：「他以前常穿7號或17號，到了大學後，我覺得自己就像是第二代美籍台裔後衛，所以決定把兩個『7』組合在一起。」他表示私下與林書豪時常聯絡，討論來台打球的想法時也曾在聊天過程中向對方提及。除了從小仰望的林書豪，來到富邦勇士後，車侑城最期待的就是向「野獸」林志傑請益。談到對林志傑的印象，車侑城給出最高評價：「他非常厲害，顯然他是台灣籃球的傳奇，更是GOAT（史上最佳）。他會是我非常棒的導師，能在職業生涯起步時向他學習是很難得的機會。」雖然受到簽證問題影響，車侑城確定無法趕上10月3日的東超賽事，但他預計將在10月24日對陣桃園璞園領航猿的PLG開幕戰正式迎來職業生涯首秀。除了球場上的挑戰，車侑城被問到球場之外最想去的地方時，他笑說自己一直很想去「台灣東岸」走走看，「我很期待多認識這裡的人、享受與大家交流的時間，正是這些熱情的人們讓台灣充滿活力。」