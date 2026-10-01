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▲未來一周將有兩波東北季風接續報到，北台灣降雨機率會增加。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象署今（1）日發布「大雨特報」，屏東縣有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，雨勢將持續至入夜，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水；此外，東北季風逐漸南下，入夜基隆北海岸降雨機率增加，明（2）日桃園以北、宜蘭要注意不定時雨勢。◾影響時間：01日下午至01日晚上◾大雨：屏東縣氣象署說明，今天白天各地維持晴朗穩定，高溫普遍落在32至35度，大台北、彰化以南地區可達36度以上，隨著北方高壓南下與東北季風增強，深夜起基隆北海岸降雨率先增多，明（2）日桃園以北及宜蘭有明顯短暫陣雨，其中基隆北海岸與宜蘭地區需防範局部大雨，中南部則需留意午後雷陣雨。周六（10月3日）東北季風強度稍微減弱，但整體水氣依舊偏多，雙北、東半部、恆春半島仍有局部短暫陣雨發生，基隆北海岸、宜蘭有較大雨勢，周日（10月4日）水氣則會有所趨緩，降雨區域主要集中在東半部、恆春半島，其他地區恢復為多雲到晴，南部山區午後仍有零星短暫陣雨。