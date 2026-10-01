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沈伯洋提車站內設吸菸室挨批：不夠懂法律

質疑沈伯洋對無菸城市政策「有在聽，沒在看」

台北市今年推動「無菸城市」，此政策成為台北市長選舉的熱議話題。民進黨台北市長候選人沈伯洋昨日舉辦「市長你給我聽好了」肥皂箱活動，談及支持者提及無菸城市的執行成效時直言，「蔣市長的出發點是很好的，但是他太快出發了」。對此，台北市研考會主委殷瑋今（1）日舉出3個論點大力反擊，反批沈伯洋「不夠懂法律」。殷瑋今上《誰來早餐》訪問，被主持人朱凱翔問到如何看待沈伯洋評論無菸城市政策？殷瑋直言，沈伯洋提出要在人潮眾多的地方建置負壓吸菸室，這就是台北市長蔣萬安跟台北市政府正在做的事情，接下來也會在夜市跟市場往前推進，只要達幾攤以上就會優先設置吸菸區，並進一步變成無菸區。他直批，沈伯洋所述是又在「重新發明輪子」。至於沈伯洋提出在車站、公家機關設置室內吸菸室，方便吸菸者就近前往，殷瑋表示，現行法規並不允許，直言沈伯洋不夠懂法律，同時也指出，沈伯洋也沒有為此提修法。而針對沈伯洋所說「蔣市長太快出發了」，殷瑋指出，沈伯洋這句話是求全責備，前提就是贊同這個政策的，謝謝他支持無菸城市方向。另外，沈伯洋也提及，事前應盤點吸菸熱區，殷瑋則駁斥，「這就是蔣萬安公開講過的事情」。殷瑋說明，政策推行前，1999就有分析陳情二手菸投訴，環保局也盤點了菸蒂熱點，痛批沈伯洋「這個是在政策推出來的時候就跟你說有做的事情，你是沒有在聽沒有在看」。