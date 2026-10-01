開發商 SEEC 宣布，人氣解謎冒險遊戲《黃昏旅店》系列最新作《黃昏旅店 -蕾-》（誰ソ彼ホテル -蕾-）確定停止營運。遊戲將於2026年11月30日結束服務，9月30日已完成最後一次遊戲內更新，也就是說尚未完結的主線故事將無法在遊戲內看到結局。不過官方強調不會讓故事就此斷尾，未來將轉移至 note、pixivFANBOX 繼續連載，直到《黃昏旅店 -蕾-》正式完結。
《黃昏旅店 -蕾-》上線僅1年8個月 11月30日正式關服
《黃昏旅店 -蕾-》是《黃昏旅店》系列續作，2025年3月31日於日本推出 iOS、Android 版本，主打「自我探索冒險」，故事同樣發生在生與死交界的「黃昏旅店」，但改由全新主角蜂矢夢久展開故事，除了系列原有的劇情、探索及解謎玩法，也加入找物、卡牌養成等系統。
不過遊戲推出約1年半後，SEEC 於9月30日突然宣布停止營運。官方表示，《黃昏旅店 -蕾-》將於11月30日上午11時59分（日本時間）結束服務，而9月30日已是遊戲內最後一次更新，因此主線劇情將在尚未完結的情況下停止更新。從2025年3月31日正式上線計算，到停止營運約只有1年8個月。
遊戲收掉但故事不斷尾！官方改到 note、pixivFANBOX 寫完
《黃昏旅店》系列其實已經發展多年，最初作品於2017年推出，之後在2022年推出《黃昏旅店 Re》重製版，並登上手機與 Steam；2025年更改編成全12集電視動畫，在日本 TOKYO MX 等電視台播出。官方當時也曾宣布系列全球累計下載突破100萬次。
如今最新續作《黃昏旅店 -蕾-》雖然即將結束遊戲服務，但至少故事本身並不會跟著「關服」，玩家未來仍能透過其他平台看到真正結局。SEEC 在官方 Staff Letter 中坦言，無法透過 App 把所有故事完整呈現給玩家，對期待後續劇情的玩家致歉；不過團隊與創作者「不希望《黃昏旅店 -蕾-》的故事就這樣未完結」，因此決定把後續內容轉移至 note、pixivFANBOX，繼續連載尚未完成的故事，並承諾會一路推出至故事結局。
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《黃昏旅店 -蕾-》是《黃昏旅店》系列續作，2025年3月31日於日本推出 iOS、Android 版本，主打「自我探索冒險」，故事同樣發生在生與死交界的「黃昏旅店」，但改由全新主角蜂矢夢久展開故事，除了系列原有的劇情、探索及解謎玩法，也加入找物、卡牌養成等系統。
不過遊戲推出約1年半後，SEEC 於9月30日突然宣布停止營運。官方表示，《黃昏旅店 -蕾-》將於11月30日上午11時59分（日本時間）結束服務，而9月30日已是遊戲內最後一次更新，因此主線劇情將在尚未完結的情況下停止更新。從2025年3月31日正式上線計算，到停止營運約只有1年8個月。
《黃昏旅店》系列其實已經發展多年，最初作品於2017年推出，之後在2022年推出《黃昏旅店 Re》重製版，並登上手機與 Steam；2025年更改編成全12集電視動畫，在日本 TOKYO MX 等電視台播出。官方當時也曾宣布系列全球累計下載突破100萬次。
如今最新續作《黃昏旅店 -蕾-》雖然即將結束遊戲服務，但至少故事本身並不會跟著「關服」，玩家未來仍能透過其他平台看到真正結局。SEEC 在官方 Staff Letter 中坦言，無法透過 App 把所有故事完整呈現給玩家，對期待後續劇情的玩家致歉；不過團隊與創作者「不希望《黃昏旅店 -蕾-》的故事就這樣未完結」，因此決定把後續內容轉移至 note、pixivFANBOX，繼續連載尚未完成的故事，並承諾會一路推出至故事結局。