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2017年因在家接受《BBC》直播連線訪問時遭小孩「亂入」而爆紅的美國政治學教授羅伯特．凱利（Robert Kelly），近日在社群平台分享一家人的近況。時隔將近10年，當年的小姊弟如今已13歲、10歲，讓不少網友驚呼：「時間過得太快了！」2017年，凱利在家中書房接受《BBC》直播連線訪問時，當時4歲的女兒瑪莉安（Marion）突然大搖大擺闖進書房，9個月大的弟弟詹姆斯（James）也坐著學步車跟著進場。他的妻子隨後慌張衝進房間，把兩個孩子「拖」出去。這段畫面當時迅速在網路上瘋傳，成為經典的爆笑場面，凱利也因此被網友暱稱為「BBC爸爸」（BBC Dad）。凱利9月28日在社群平台X久違分享「BBC爸爸」近況，寫道：「有一陣子沒分享BBC爸爸的內容了，好久不見。」他一次公開4張家庭照，包括與兒女一起慶生的合照、與詹姆斯一同健行的照片、瑪莉安的自拍，以及他與韓籍妻子金正雅（Jung-A Kim）出席街頭慶典的合影。金正雅同樣在當年的影片中走紅，被網友稱為「BBC媽媽」。凱利並表示：「詹姆斯現在10歲了，瑪莉安13歲。」照片中，當年昂首闊步走進書房的瑪莉安，如今已長成亭亭玉立的少女，而當年坐在學步車裡的詹姆斯，也變成陽光的小男孩。不少網友看了紛紛留言感嘆歲月飛逝。