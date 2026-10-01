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吃下油桐花果學生多「腸胃道不適」 醫：意識狀況都清楚

台北市陽明山某知名私校傳出有學生誤食油桐花果緊急送醫，且分別送至台北榮總及新光醫院。北榮副院長李偉強說明，收治的4位學生中，最多有吃到8顆；而新光醫院收治的學生，最高則吃到7顆，目前學生們狀況穩定。李偉強提到，有4位小朋友送至北榮；也和院內職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌一同前往急診室探視 ，皆是國中二年級的學生，4位中有些人吃半顆、也有人吃1顆，最多吃到8顆，目前情況都相當穩定，仍在急診室觀察，吃較少量的預計今晚可以回家。不過，李偉強指出，吃較多的學生則會收住院多觀察一兩天。他說，目前處置暫時是空腹，也會打點滴，並持續觀察，症狀會慢慢減退。楊振昌也說明，吃半顆的學生僅覺得肚子不舒服，另外吃一顆的覺得有點虛弱、噁心，而吃3顆的吐得較為明顯；吃下8顆的學生症狀相對嚴重，吐得較為厲害，但基本上意識狀況都還好，2位抽血正常。新光醫院急診小兒科醫師秦家翊說明，學生大多有噁心、腸胃道不適症狀，其中1位有嘔吐情況,目前均已改善、已可進食，10位學生經點滴輸液治療、血液檢驗確認、飲食衛教後陸續出院。新光醫院收治的個案中，學生最多一人吃到7顆油桐花果。