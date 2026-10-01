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▲新光三越董事長吳東昇（圖左）、執行副總吳昕昌（圖中）、營業本部本部長歐陽慧（圖右）出席助陣。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲新光三越日本展蘋果糖引發民眾排隊潮，短短5天就賣出6500顆，成為展場熱賣商品之一。（圖／取自新光三越南西店）

新光三越南西店除了在百貨佔有一席之地外，對新光三越而言，更有「起家厝」的特殊意義。新光三越董事長吳東昇今（1）日出席南西店週年慶活動時表示，當年公司看準土地發展潛力，即使當時這塊土地的價值並不高，仍決定買下，如今回頭來看，這項投資已展現相當價值。面對國人近年熱衷赴日本旅遊、購物，新光三越也希望透過日本商品展等活動，把部分海外消費需求帶回台灣。談到新光三越南西店，吳東昇表示，南西店對新光三越具有特殊意義，是公司的「起家厝」。他回憶，當初這塊土地的價值並不高，但新光三越看準區位發展潛力，決定買下土地並投入經營，如今回頭來看，這項投資已經展現相當價值。「每次來到南西店，都有一種特別的感覺。」吳東昇表示，南西商圈位處台北市重要消費區域，南北東西交通便利，除了台北市民，也吸引不少新北市消費者前來，商圈消費人潮及市場潛力都相當可觀。面對近年國人赴日本旅遊、購物熱潮，吳東昇表示，台灣本身就是高度國際化的市場，國人到海外消費是自然的市場現象，但對台灣零售業而言，如何將部分海外消費需求留在台灣，同樣是值得努力的方向。他以新光三越近期舉辦的日本商品展為例指出，新光三越希望透過引進日本商品、美食，讓消費者不必出國，就能在台灣接觸到日本商品與生活方式。新光三越也與日本長期維持合作關係，品牌本身也具有不少日本元素，因此希望透過商品展等活動，把更多日本商品帶進台灣，提供消費者更便利的選擇。今日新光三越南西店百貨週年慶首日，有不少民眾也是瞄準日本展商品到場消費。吳東昇笑稱，自己今日也會到日本展逛逛，支持同仁、貢獻一點業績，挑好吃的日本名產帶回家給太太。國人愛去日本旅遊已是近年消費市場的重要現象，從伴手禮、美食到生活雜貨，海外購物早已成為旅遊行程的一部分。對台灣百貨業而言，與其阻止消費者出國，不如思考如何把海外消費需求「搬回台灣」。新光三越近年持續操作日本商品展，本質上就是在做這件事：透過引進商品、IP與日本生活元素，讓消費者即使沒有出國，也能在台灣接觸日本消費體驗。而南西店本身又是新光三越最具代表性的據點之一，從「起家厝」一路發展成台北重要消費商圈，也讓南西店不只是週年慶業績指標，更成為觀察台灣消費趨勢與百貨經營策略的重要窗口。