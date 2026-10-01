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日本知名YouTuber VAMBI（ヴァンビ，本名：白井竜樹）過去曾與Yun組成「VAMYUN（ヴァンゆん）」走紅，個人YouTube頻道也累積超過208萬名訂閱者，還曾靠「Spider VAMBI」創下日本人YouTuber最快突破千萬訂閱紀錄。不料今（1）日卻傳出遭警方逮捕，他涉嫌凌晨4點前在東京六本木一間夜店觸摸20多歲女子下體，警方獲報趕抵現場後將他以現行犯逮捕，所屬經紀公司太田製作回應：「目前正在確認中。」根據日本媒體報導，36歲VAMBI今天凌晨4點前現身東京都港區六本木一間夜店，涉嫌觸摸一名20多歲女子的下體，警方接獲通報後趕到現場，隨即將他以現行犯逮捕。另據TBS報導，VAMBI事發時疑似喝醉，目前警方尚未公布他是否承認相關嫌疑，案件詳細經過仍有待進一步調查。VAMBI本名白井竜樹，1990年7月10日出生，今年36歲，身兼YouTuber、HERO’ZZ公司董事長及前樂團LOG-ログ-的主唱。他的父親曾是舞台演員，但在兒子年幼時過世，VAMBI在單親家庭中長大，是6名兄弟姊妹中的老三，受到父親影響，他原本也想當演員，2008年起陸續參加試鏡，卻長達6年一次都沒錄取，直到2014年以視覺系搖滾樂團「LOG-ログ-」主唱身分出道，樂團2016年解散後，他才正式轉戰YouTube。VAMBI於2016年開設YouTube頻道，早期嘗試娛樂、料理、彩妝等不同類型影片，2018年與前偶像Yun組成男女YouTuber組合「VAMYUN」，頻道隔年突破100萬訂閱，2人也從網路紅進日本演藝圈，陸續登上電視、廣播節目。不過VAMYUN於2022年底停止活動，並在2023年9月正式宣布解散，VAMBI此後回歸個人發展。而在VAMYUN解散前，VAMBI早已偷偷開啟另一條事業線，他2022年7月另開「spider-maaaaaaan／スパイダーメーン」頻道，並將頻道國籍設定為印度，穿著蜘蛛人造型服裝遮住臉，全程隱瞞真實身分活動，以搞笑短影音進攻海外市場，頻道開設僅374天，就在2023年7月突破1000萬訂閱，刷新當時日本人YouTuber最快達成千萬訂閱的紀錄，直到同年8月才公開「スパイダーメーン」就是VAMBI本人，之後頻道更名為「Spider VAMBI」。除了經營YouTube，VAMBI也跨足商業領域，2024年成立HERO'ZZ公司並擔任代表董事，同時開設以社群經營為主的線上學校，演藝工作方面則曾主持《VAMBI的TRAVEL NIGHT》、朝日電視台《Freestyle Teacher》等多個節目。