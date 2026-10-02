全聯福利中心鮮奶區品牌琳瑯滿目，除了知名大廠光泉外，不少內行消費者更鍾情小農品牌。近日有網友在社群發文請益挑選鮮奶，許多過來人紛紛點名台南在地成立 16 年的「柳營鮮乳」，大讚其口感濃醇香且無腥味，做成鮮奶拿鐵更是強大，直呼「喝過一次就回不去了」！
🟡台南16年品牌爆紅！網友大讚做拿鐵神隊友
這款被內行網友推爆的「柳營鮮乳」，是由台南酪農於 2010 年成立的「台灣牧場」所推出的首款品牌鮮乳，迄今已有 16 年歷史。其主打 100% 純生乳無成分調整，集合在地多個牧場生乳，口感滑順濃郁。在「我愛全聯-好物老實説」社群中，大批愛用者力挺「柳營非常濃！喝過一次後有柳營就買柳營」、「做拿鐵超級適合，比大廠更好喝」、「加紅茶做鮮奶茶很香醇」。
🟡崙背對決柳營掀論戰！烘焙師出面揭口感真相
貼文源於有網友在全聯猶豫「崙背鮮乳」與「柳營鮮乳」該選哪款，引發兩派熱烈討論。討論區中更吸引專業麵包烘焙師留言分析，指出柳營鮮乳品質相當穩定，口感接近天然生乳且無腥味；內行網友亦補充解釋，鮮乳的濃醇感來自乳脂與乳蛋白經過均質與熱處理，加工殺菌溫度越高（如高溫殺菌）風味越趨近保久乳的濃香，民眾可依個人對天然口感的偏好選擇。
🟡小農鮮奶多款輪流買！內行分享降低食安風險
值得一提的是，熱銷的「柳營鮮乳」與受好評的「六甲田莊」，其實都是「台灣牧場」生產製造的姊妹品牌。除了這兩款與崙背外，網友們也紛紛推薦阿秀鮮乳、阿猴鮮乳、東海大學鮮乳、鮮乳坊及吉蒸牧場等優質國產品牌。不少消費者透露，現在台灣小農鮮奶品質普遍令人驚艷，早已養成「架上有哪款特價或有貨就輪流買」的習慣，不僅能隨心變換拿鐵風味，更能分散食安風險，展現台灣民眾對優質在地乳源的高支持度。
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這款被內行網友推爆的「柳營鮮乳」，是由台南酪農於 2010 年成立的「台灣牧場」所推出的首款品牌鮮乳，迄今已有 16 年歷史。其主打 100% 純生乳無成分調整，集合在地多個牧場生乳，口感滑順濃郁。在「我愛全聯-好物老實説」社群中，大批愛用者力挺「柳營非常濃！喝過一次後有柳營就買柳營」、「做拿鐵超級適合，比大廠更好喝」、「加紅茶做鮮奶茶很香醇」。
貼文源於有網友在全聯猶豫「崙背鮮乳」與「柳營鮮乳」該選哪款，引發兩派熱烈討論。討論區中更吸引專業麵包烘焙師留言分析，指出柳營鮮乳品質相當穩定，口感接近天然生乳且無腥味；內行網友亦補充解釋，鮮乳的濃醇感來自乳脂與乳蛋白經過均質與熱處理，加工殺菌溫度越高（如高溫殺菌）風味越趨近保久乳的濃香，民眾可依個人對天然口感的偏好選擇。
🟡小農鮮奶多款輪流買！內行分享降低食安風險
值得一提的是，熱銷的「柳營鮮乳」與受好評的「六甲田莊」，其實都是「台灣牧場」生產製造的姊妹品牌。除了這兩款與崙背外，網友們也紛紛推薦阿秀鮮乳、阿猴鮮乳、東海大學鮮乳、鮮乳坊及吉蒸牧場等優質國產品牌。不少消費者透露，現在台灣小農鮮奶品質普遍令人驚艷，早已養成「架上有哪款特價或有貨就輪流買」的習慣，不僅能隨心變換拿鐵風味，更能分散食安風險，展現台灣民眾對優質在地乳源的高支持度。