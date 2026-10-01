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日前杜拜航空（flydubai）FZ1073航班發生駕駛艙暴力事件，一名機師涉嫌持刀刺傷另一名機師，客機一度急速墜落。機上乘客拍下的影片曝光，畫面中機身劇烈搖晃，乘客驚恐尖叫，受傷機師滿身是血躺在地上。據法新社、《每日郵報》等報導，事件發生在FZ1073航班起飛後約2個半小時，客機突然從約3萬4000英呎的巡航高度斷崖式下墜至約1萬7000英呎，機艙內劇烈搖晃，乘客發出淒厲尖叫與哭聲。據了解，這架飛機在飛行途中偏離航道，朝沙烏地阿拉伯方向飛行，先是發出一般緊急狀況訊號，接著又發出遭非法干擾的求救訊號。乘客達莉亞（Dalia Shpigel）回憶，當時有3至5名男乘客衝進駕駛艙制伏攻擊者。另一名乘客米莉亞姆（Miryam Shira Ohayon）心有餘悸地說：「副機師試圖謀殺正機師，這基本上就是想拉著整架飛機進行自殺式攻擊。」多名乘客衝入駕駛艙，其中一人是乘客哈雲（Yaniv Hayun），他闖入後以鎖喉方式制伏攻擊者，並在千鈞一髮之際拉動操縱桿，化解危機。乘客家屬阿布卡西斯（Yasmin Abu Kasis）指出，其中一名機師曾試圖殺害另一名機師，現場血跡斑斑。根據BBC查核的影片，駕駛艙附近的狹窄走道上，有2名男子戴著氧氣面罩躺在地板上，一旁的門上還沾有血跡。《紐約郵報》則指出，被刺傷的機長用手摀住腹部傷口，其中一處傷口以浸透鮮血的繃帶包紮。事發時，機上剛好有2名準備接飛下一班航班的備用機師，分別來自歐洲與英國。據BBC引述乘客說法，他們進入駕駛艙拉起機頭、控制操縱桿，穩住飛機後，成功緊急降落在沙烏地阿拉伯塔布克機場。杜拜航空發布聲明證實，駕駛艙內確實發生爭執，並由機上非值勤機組員成功穩住飛機。發言人也強調，目前事件的根本原因與動機仍不明朗，呼籲各界在正式調查期間不要過度臆測。