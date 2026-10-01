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▲海洋委員會海巡署艦隊分署巡護七號巡護船完成60天的巡護任務返抵高雄港，海洋委員會主任委員管碧玲準備中秋文旦致贈執勤同仁，以慰勉海巡同仁長時間航行及執行海上勤務的辛勞，讓同仁也能感受到節慶的溫暖。(圖／海巡署艦隊分署提供)

▲海巡署艦隊分署巡護七號巡護船執行115年度第2航次遠洋漁業巡護任務，此航次期間共計登檢及慰問我國籍漁船13艘，以實際行動維護我國漁業權益及海上作業安全。(圖／海巡署艦隊分署提供)

海洋委員會海巡署艦隊分署巡護七號巡護船執行115年度第2航次遠洋漁業巡護任務，完成60天的巡護任務，於今(1)日返抵高雄港，受到艦隊分署人員熱烈歡迎。海巡署艦隊分署分署長黃宣凱表示，艦隊分署巡護七號巡護船是於今(115)年8月3日由高雄港啟航，執行115年度第2航次遠洋漁業巡護任務，歷經近2個月的海上航程，完成北太平洋漁業委員會(NPFC)及中西太平洋漁業委員會(WCPFC)公約海域巡護任務，並於10月1日順利返抵高雄港。黃宣凱說，巡護七號巡護船此次執行任務期問，深入北太平洋及中西太平洋公約海域執行公海巡護，依相關國際漁業規範辦理海上登檢，以瞭解我國漁船作業情形及各項漁業管理措施落實狀況。黃宣凱並說，巡護七號巡護船除執行巡護與登檢任務外，也主動登船慰問遠洋漁民，關心海上生活及作業需求，並適時提供必要協助，期透過實際行動，落實國際漁業管理責任，也將政府的關懷與支持，帶到遠洋第一線，陪伴我國漁民安心作業。黃宣凱指出，巡護七號巡護船此一航次期間，共登檢及慰問我國籍漁船13艘，以實際行動維護我國漁業權益及海上作業安全，海洋委員會主任委員管碧玲也準備中秋文旦致贈執勤同仁，以慰勉海巡同仁長時間航行及執行海上勤務的辛勞，讓同仁也能感受到節慶的溫暖。黃宣凱並指出，遠洋漁業巡護航程遙遠、任務時間長，對艦艇人員的航海專業、應變能力及團隊默契等，均是重要考驗，此次巡護七號巡護船順利完成公海巡護任務，並平安返港，展現海巡守護我國遠洋漁業權益及漁民安全的專業與決心，海巡署艦隊分署未來將持續執行公海巡護，善盡國際漁業管理責任，讓海巡守護力量持續延伸至我國漁民所在的每一片海域。