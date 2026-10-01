東北季風增強，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明（2）日北台灣、東北部降雨增多，宜蘭、基隆北海岸慎防較大雨勢；周日（10月4日）短暫趨緩後，下周一（10月5日）另一波東北季風再增強，北部高溫降至26度、低溫只剩20度。彩雲颱風則將北轉遠離，對台灣無直接影響。
東北季風今晚增強 北台灣明起轉雨
鄭傑仁指出，今天深夜東北季風增強，基隆北海岸降雨會率先增多，明天大台北、東北部有局部短暫陣雨，宜蘭有局部較大雨勢發生的機率，桃園、花東也有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部、其他山區有局部短暫陣雨。
下周東北季風更強 彩雲颱風轉彎了
鄭傑仁提及，周六台灣水氣持續偏多，北台灣降雨時間較長，基隆北海岸、宜蘭仍有較大雨勢，大台北、東半部則是以局部短暫雨為主，周日降雨短暫趨緩，僅東半部有局部短暫雨，不過下周一開始，新一波東北季風增強，北台灣、東半部降雨機率又提高，基隆北海岸、宜蘭慎防較大雨勢，下周三逐漸趨緩。
氣溫方面，受到東北季風影響，明天至周六高溫略降，北部、東半部28至32度，中南部32至33度，下周一的東北季風更強，因此北部白天高溫進一步下降，整天只有26度，空曠地區早晚低溫只剩20至21度，中南部日夜溫差大，秋天的感受越來越明顯。
此外，彩雲颱風目前距離台灣還有2000公里以上，雖然環境有利其發展為中度甚至強烈颱風，但路徑明天會北轉，對台灣並無直接影響，面對即將到來的連續降溫與降雨，氣象署提醒民眾外出時隨身攜帶雨具，並根據氣溫變化適時增添衣物，特別是北台灣與東北部居民更應加強防範局部大雨。
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鄭傑仁指出，今天深夜東北季風增強，基隆北海岸降雨會率先增多，明天大台北、東北部有局部短暫陣雨，宜蘭有局部較大雨勢發生的機率，桃園、花東也有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部、其他山區有局部短暫陣雨。
鄭傑仁提及，周六台灣水氣持續偏多，北台灣降雨時間較長，基隆北海岸、宜蘭仍有較大雨勢，大台北、東半部則是以局部短暫雨為主，周日降雨短暫趨緩，僅東半部有局部短暫雨，不過下周一開始，新一波東北季風增強，北台灣、東半部降雨機率又提高，基隆北海岸、宜蘭慎防較大雨勢，下周三逐漸趨緩。
氣溫方面，受到東北季風影響，明天至周六高溫略降，北部、東半部28至32度，中南部32至33度，下周一的東北季風更強，因此北部白天高溫進一步下降，整天只有26度，空曠地區早晚低溫只剩20至21度，中南部日夜溫差大，秋天的感受越來越明顯。
此外，彩雲颱風目前距離台灣還有2000公里以上，雖然環境有利其發展為中度甚至強烈颱風，但路徑明天會北轉，對台灣並無直接影響，面對即將到來的連續降溫與降雨，氣象署提醒民眾外出時隨身攜帶雨具，並根據氣溫變化適時增添衣物，特別是北台灣與東北部居民更應加強防範局部大雨。