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空軍指揮部稍早向媒體發出採訪通知，稱近期外界關注並詢問空軍F-16 BLK 70戰機飛交返國事宜，明天上午將引導至空軍台東基地內定點拍攝飛返畫面，如遇天候或不可抗拒之因素，將於明日上午07時30分前通知取消本次拍攝行程。我國現有140架F-16V，是由既有的140架F-16A/B以「鳳展計畫」升級而成，全面提升機身結構、航電、偵蒐集武裝性能，強化匿蹤性、遠距偵查及視距外作戰能力，另外空軍又以代號「鳳祥專案」，斥資2,472億向美國採購66架F-16V新機，全數交機後，將成為全球擁有最多架F-16V的國家。原定F-16V首架機出廠時間為2023年第四季，但受到疫情影響延宕，直到去年5月才出廠，而原先維持在2026年底前完成全數交機，但空軍司令部參謀長李慶然去年首度坦承，「評估風險相當高」，國防部長顧立雄也說，軍售案沒有罰款，但是相關補償的措施，美方已釋出善意，國防部會來協調，應會有具體的補償措施，方案出來之後會再跟各位報告。