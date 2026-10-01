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做完電音波拉提卻依然「臉垮」？問題可能出在肌肉！粹究美學醫師楊仕安提醒，電音波能緊緻皮膚與筋膜，卻無法改變肌肉拉扯的方向。當臉部下垂是由上升肌群無力或下降肌群張力過強所致時，唯有「分層對症」從肌肉層著手，才能真正解決鬆弛問題。醫師楊仕安表示，臉部鬆弛並非單一原因造成，臨床上常見來源可歸納為五大類，皮膚老化使彈性下降、脂肪隨年齡位移或流失、韌帶支撐逐漸鬆脫、肌肉萎縮造成支撐力不足，以及肌肉張力失衡形成的向下拉力。前三項屬於皮膚與軟組織結構，後兩項則都落在肌肉層。目前主流的電波療程作用於真皮層，旨在刺激膠原蛋白新生；音波則依探頭深度作用於 SMAS 筋膜層。兩者的共通點，皆是以熱能改變皮膚與筋膜的組織狀態。楊仕安說，熱能雖能緊緻組織，卻無法改變肌肉拉扯的方向與強度，如果下垂主要是肌肉力量失衡造成，皮膚再緊，往下拉的力量還是在。楊醫師補充，這也是不少人覺得電音波效果越來越不明顯的主因，療程本身仍在作用，只是作用範圍並不包含肌肉這一層。楊仕安進一步分析，整張臉的力量分配，即向上的支撐與向下的牽引，會決定嘴角、下顎緣與頸部線條的走向。肌肉層的失衡主要分為兩大類，一、肌肉力量不足（缺乏支撐），隨著年齡增加，中臉與額部的上升肌群可能出現體積與力量下降，對上方軟組織的支撐能力跟著減弱，常見表現包括蘋果肌位置下移、上眼皮顯得沉重、法令紋加深。臨床上已有結合高強度電場誘發臉部肌肉收縮、同步搭配射頻加熱的技術（如菲斯波），目的即在重新建立不足的肌底支撐。二、肌肉張力過強（牽引下拉），降口角肌、闊頸肌等下降肌群若長期處於高張力狀態，會持續將嘴角與下顎緣往下拖曳，常見表現包括木偶紋、下顎緣輪廓模糊或頸部束狀突起。這類族群的韌帶與骨架往往仍保有支撐，垮的感覺主要來自肌肉拉力，臨床上也有如美肌拉提斯等綜合療法，可由醫師評估是否適合調整。楊仕安強調，有些臉垮，是因為拉不上去；有些則是因為一直被往下拉。納入肌肉層的評估，並不代表要放棄原本的熱能療程，皮膚彈性與膠原狀態仍屬於電音波的作用範圍；重點在於「分層對症」與其反覆增加同一層的次數，不如先確認缺乏的是哪一層。建議民眾在規劃抗老療程前，由專業醫師全面檢視皮膚、軟組織與肌肉各層狀態後，再制定個人化的治療計畫。