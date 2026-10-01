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Galaxy Tab S12 Ultra換上天璣9500

▲Galaxy Tab S12系列推出Tab S12 Ultra與Tab S12+兩款機型，螢幕尺寸分別為14.6吋與12.6吋。（圖／官方提供）

Gemini、Bixby、Perplexity全上！三星押寶AI生產力

Tab S12 Ultra漲6500元

▲Galaxy Tab S12系列首度預載Adobe Photoshop，搭配S Pen可進行繪圖、圈選素材及細節編修。（圖／官方提供）

台灣三星今（1）日宣布推出全新平板Galaxy Tab S12系列，其中Galaxy Tab S12 Ultra搭載14.6吋大螢幕，並換上聯發科天璣9500處理器，整合Gemini、Bixby、Perplexity等AI代理，10月7日起陸續開賣，售價39490元起，其中高階S12 Ultra單機售價46490元起，比前代S11 Ultra的39990元起，一口氣貴了6500元。台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，儘管台灣整體手機市場呈現量縮價揚，平板銷售量、銷售額卻雙雙成長，主要原因之一，就是AI應用逐漸進入工作、學習情境，越來越多消費者開始認可平板的生產力價值。陳啓蒙指出，相較於筆電，平板價格調整的頻率與幅度相對平穩，也成為帶動市場成長的因素。2026年1月至8月，台灣整體平板市場銷售量、銷售額約有3%至5%成長，三星自身表現則高於整體市場，銷售量及銷售額都成長近2成。Galaxy Tab S12系列這次由兩款機型組成，Galaxy Tab S12 Ultra搭載14.6吋Dynamic AMOLED 2X螢幕，機身厚度僅5.1mm；Galaxy Tab S12+則改採12.6吋螢幕，機身厚度5.3mm，兩款皆支援120Hz畫面更新率。Galaxy Tab S12系列全面換上聯發科天璣9500處理器，相比上一代NPU處理速度最高提升61%，並升級3D Vapor Chamber散熱設計，搭配DeX模式，可進一步強化多工與行動辦公使用。除了硬體，AI也是Galaxy Tab S12系列主打功能，新機搭載Android 17、One UI 9以及Galaxy AI，並整合Gemini、Bixby、Perplexity等不同AI代理，使用者可長按側邊按鈕或透過鍵盤快捷鍵叫出AI，進一步執行跨App任務。兩款平板均隨盒附贈S Pen，Galaxy Tab S12系列也首度預載Adobe Photoshop、Notability，並支援Clip Studio Paint、Goodnotes、LumaFusion與Notion等創作、生產力工具，價格方面，Galaxy Tab S12+建議售價39490元起，Galaxy Tab S12 Ultra則為46490元起，另有Galaxy Tab S12 Ultra薄型鍵盤套裝組49590元起，10月7日起於三星智慧館、三星商城及各大通路陸續上市。如果直接與前一代比較，Galaxy Tab S11 Ultra去年在台上市時，單機建議售價39990元起，新一代Galaxy Tab S12 Ultra來到46490元起，調漲6500元；薄型鍵盤套裝組則從46490元起提高至49590元起，增加3100元。