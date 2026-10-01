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台中市議會今(1)日進行市政總質詢，民進黨團總召周永鴻針對市長盧秀燕8年施政進行總體檢。周永鴻指出，市府8年預算暴增733億元、增幅高達近6成，市民卻感無感，甚至接連爆發校園性平案遭監察院糾正、工安事件頻傳及捷運進度延宕等七大施政缺失。他批評市府遇到問題只會推給中央，未正視自身管理責任。周永鴻拿出數據說，盧秀燕於民國108年上任時，台中市政府總預算為1,246.56億元，至115年已增加至1,980.05億元，八年來總共增加733.49億元，增幅高達58.84%。然而，預算逐年攀升，重大問題卻層出不窮。「錢花下去了，市民感受不到建設有感進步，反而是一堆問題接連爆發，這才是最該被檢討的地方。」周永鴻說。周永鴻進一步列舉盧秀燕任內的七大施政缺失指出，一、校園性平處理不當，包括前校長性侵案申訴遭擱置、國小棒球教練長期性侵案，以及高中生輕生案等，均遭監察院糾正。二、職場性騷防護失靈：市府內部管理出現漏洞，顯示職場安全機制未落實。三、工安事件與監督鬆動：新光三越氣爆與中捷吊車掉落砸死路人等重大事故，凸顯廠商施工程序未依規申請，市府監督機制鬆動。四、重大建設進度延宕：捷運藍線毫無實質進步，市府反覆舉辦動土等儀式性活動，卻拿不出具體工程進度，動輒推給中央刪減經費。五、食安與防疫標準矛盾：稽查資源分配與把關標準前後不一，稽查失衡。六、廢棄物與焚化危機：環保與衛生稽查形同虛設，業者傳照片即可過關，淪為「只秀不驗」。七、過度包裝與個人行銷：小型康樂活動與大型購物節、鍋烤節等，過度聚焦於市長個人行銷。周永鴻更指出，網路對盧秀燕有「CPU（中央處理器）」的諷刺稱號，意指其一遇到問題即將責任推給中央。他提醒，盧秀燕若被外界視為未來總統參選人，連地方捷運藍線進度都無法推進，未來如何說服全國市民相信其處理中央與地方關係的能力？周永鴻強調，市府預算大幅增加，市政爭議卻層出不窮，每次均以轉移焦點或歸咎中央回應，呼籲盧市府團隊應正視自身領導與管理問題，切莫一再迴避檢討。