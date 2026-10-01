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星巴克：20g蛋白雲朵那堤10/7開賣！買就送造型透卡

▲星巴克蛋白雲朵那堤開喝！星巴克典藏Dream Plaza台北門市打造超巨大「雲朵鬍」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲買星巴克「雲朵鬍」蛋白雲朵那堤送「#GOT STACHE透卡」，共5款隨機贈送。（圖／記者蕭涵云攝）

買星巴克蛋白雲朵那堤「免費送雲朵鬍」透卡！

▲巨大雲朵鬍打卡免費喝新品。（圖／記者蕭涵云攝）

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高蛋白雲朵免費試飲！

星禮程專屬回饋！

台灣星巴克開賣「雲朵鬍」新品！今（1）日官方宣布，首度推出全新高蛋白系列，含有20g蛋白質的「冰香草風味蛋白雲朵那堤」與「冰可可蛋白雲朵那堤」2款飲品，10月7日起開放星禮程會員搶先嚐鮮，並於10月8日起全台門市正式上市，買就免費送GOT STACHE造型透卡，星巴克典藏Dream Plaza台北門市打造超巨大「雲朵鬍」主題裝置，合照打卡免費喝新品咖啡優惠一覽。星巴克首創「雲朵鬍」全新咖啡體驗，主打每大杯含20g蛋白質、約三顆蛋蛋白質含量的高蛋白雲朵那堤系列：◾️以香草的柔和香甜，搭配咖啡與奶香，呈現細緻順口的風味。◾️以可可風味交織咖啡香氣，帶來醇厚風味層次。10月7日起開放星禮程會員搶先嚐鮮，並於10月8日起全台門市正式開賣。星巴克表示，同步開放60元加價自由搭配「雲朵鬍」，提供香草風味、可可風味兩款高蛋白雲朵客製化選擇。（共5款）。提醒大家，飲料限當場一次領取，贈品以門市現貨為主，可累贈，款式隨機提供，數量有限贈完為止；原價購買杯數計算不適用於好友分享、第二杯半價、糕點套餐升級優惠，活動擇一參與；不適用於外送外賣、預訂與行動預點服務；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；優惠不併用。星巴克同步推出一系列響應活動：◾️（每日數量有限，贈完為止）。提醒大家，每人每帳號限領取贈品券一張，贈品券不得更換現金或其他商品，禁止轉售；本公司得依現場實際狀況實施人數管制，敬請理解並配合門市夥伴之現場指引；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。◾️◾️◾️星巴克10月19日起限時推出星禮程會員專屬活動，金星級與綠星級會員當日步行達5,000步，購買大杯（含）以上指定蛋白雲朵那堤，即可享有金星級折30元、綠星級折20元之專屬回饋。