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興中環保科技增建產線 新聘本國員工

投資台灣事務所今（1）日通過，中鋼鋁業及興中環保科技2家企業擴大投資台灣。中鋼鋁業為台灣最大鋁軋延品製造商，將在高雄市小港區興建新廠，總金額約10.2億元，發展高階鋁材及低碳鋁材產品。中鋼鋁業為中鋼公司子公司，專門生產鋁板、鋁片、鋁捲、鋁箔、鋅合金錠、鋅陽極板、熱浸鍍鋅錠等高品質鋁材和鋅鑄品。中鋼鋁業近年因應全球產業低碳轉型趨勢，以高階鋁材及低碳鋁材產品為主要發展方向，本次投資規劃於高雄市小港區興建新廠，總金額約10.2億元，並增聘4名本國員工。新廠將整合AI技術、物聯網、感測器、數位控制及數據分析等智慧技術，提升製程效率與品質穩定性，同時將節能減碳納入設備升級設計，並設置太陽能發電設施，逐步降低生產排碳量。興中環保科技為紙漿模塑產品及設備製造商，專注於生產可自然分解的環保紙塑製品，並具備產品設計、模具開發、紙塑成型設備製造、供漿系統及產線配置等能力，可提供客製化服務及整廠規劃解決方案。興中環保科技為提升生產效率，該公司計劃於宜蘭縣五結鄉既有廠區擴增智慧化產線，投資金額約3000萬元，並新聘6名本國員工。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,826家企業約2兆8,114億元投資，預估創造17萬134個本國就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有237家企業投資約6,649億元，帶來3萬552個就業機會。