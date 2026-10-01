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有何資格講繞遠路？陳揮文怒噴沈伯洋「這垃圾」

陳揮文點名綠營一大票人：通通去撞牆好了

民進黨台北市長參選人沈伯洋，近期多次引用日本漫畫《JOJO的奇妙冒險》名言「最短的捷徑就是繞遠路」，並將這句話延伸為自己的座右銘。 不過，資深媒體人陳揮文昨（30）日在政論節目《新聞大白話》中火力全開，針對沈伯洋的從政歷程提出質疑，更以「你是坐著直升機從政」形容他，甚至痛批沈伯洋是「垃圾」，此言一出立刻引發熱議。陳揮文在節目中先談到吳怡農，其過去曾參選立委，也投入過台北市長選舉，「吳怡農為民進黨擋過槍，跟蔣萬安、王鴻薇選過，難道沒有付出嗎？沒有資格參選台北市長嗎？」陳揮文更重話開砲，吳怡農昔擔任民進黨台北市黨部主委，直指沈伯洋「這垃圾」有當過嗎？陳揮文指出，沈伯洋第一次從政就是不分區立委，如今第一次參選地方首長便投入台北市長選戰，這讓他傻眼質疑：「有什麼資格講最短的捷徑就是繞遠路？」接著，陳揮文更以「坐著直升機從政」形容沈的政治歷程，並批評若有人被「洋流」騙，而投票給沈伯洋，「只能說腦波很弱」，言詞相當尖銳。陳揮文也將話題延伸至民進黨前立委高嘉瑜，其曾擔任市議員、立法委員，還冒著得罪前總統蔡英文的風險，投入支持賴清德，因此反問：「高嘉瑜情何以堪？她沒有資格嗎？」此外，他也點名立委吳思瑤、吳沛憶、王世堅、民進黨前秘書長林右昌，以及行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君等人，「這些人通通去撞牆好了，洋流順起來我也會啊！」話鋒一轉，陳揮文把矛頭指向美國在台協會（AIT）及黑熊學院的關係，「你們會被沈伯洋騙，他是坐著直升機從政，跟AIT跟CIA我搞不清楚，黑熊學院拿AIT的錢是公開證實過的」。陳揮文從洋流金句「最短的捷徑就是繞遠路」，一路質疑到沈伯洋「憑什麼」能快速投入台北市長選戰，掀起另一波政治攻防。