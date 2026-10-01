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▲陳天仁發文透露女兒在學校上滑步車課時，握把突然掉落，女兒一跌倒慘遭本體插脖，她得知後緊急帶女兒去看醫生。（圖／翻攝自陳天仁IG@tts0og）

日籍網紅河村一樹和台灣女星陳天仁今年3月結婚，而陳天仁過去曾和演員周孝安有過一段婚姻，並育有1女「椒椒」。不料昨（31）日，她突然發文透露4歲愛女椒椒在學校上滑步車課時，握把突然掉了，女兒剛好跌倒，導致握把本體直接插到她脖子，刮掉了一層皮。陳天仁得知後，馬上去接女兒看醫生，坦承自己差點在診所外面大哭，心碎喊：「傷在兒身，痛在娘心。」陳天仁在昨日於IG限時動態發文，透露當天是她在女兒椒椒出生以來最難過的一天，並透露女兒在學校上滑步車課跌倒受傷的事情，「滑步車的橡膠握把不知道為什麼突然掉了，也不知道為什麼剛好這時候椒椒跌倒，握把裡面本體直接插到她的脖子，刮掉了一層皮。」陳天仁得知後馬上接女兒去看醫生，「看到傷口的時候我心都碎了。」透露看完醫生差點在診所外面大哭，並表示理解到了「傷在兒身，痛在娘心」這句話的意義，「但只能安慰自己，還好不是更嚴重的傷，心疼。」她也喊話爸爸媽媽們都要多注意。陳天仁和男星周孝安因戲結緣，兩人於2021年結婚，婚後育有一女，不過這段婚姻僅維持兩年就在2023年告終。而今年3月，她宣布與一樹再婚的消息，並將於11月舉辦婚禮，近期也不斷在YouTube更新兩人從見家長到籌備婚禮的影片，引發外界熱議。