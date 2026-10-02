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▲副縣長黃國榮（中）於博覽會現場分享屏東長照創新六大工程推動成果。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府10月1日至3日參加「2026台北國際照顧博覽會」，於南港展覽館一館4樓設置「屏東長照館」以「屏東好罩－長照創新六大工程」及「生活復能化」為主題，透過成果展示、互動體驗及經驗分享，呈現屏東長照創新成果，並推出贈書活動，邀請民眾參觀交流。屏東縣自112年成立全國第一個長期照護處，將政策實踐、治理經驗及第一線照顧故事，集結出版《屏東好罩－長照創新六大工程》六冊專書，呈現從需求發掘、跨域合作到服務精進的推動歷程，展現長照治理成果。此次參展更獲主辦單位頒發「城市照顧典範獎－宜共老標竿獎」，由副縣長黃國榮代表受獎。黃國榮表示，長照不只是提供服務，更要支持長者在熟悉環境中維持自主生活與社會參與，屏東透過跨專業、跨體系資源整合，落實在地安老、健康共老。展覽期間規劃生活復能互動體驗，傳遞「自己的生活自己做」理念，鼓勵長者維持既有能力。歡迎民眾前往N0145攤位認識屏東長照創新服務，參與體驗及贈書活動，數量有限，送完為止。