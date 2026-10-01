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2026愛知名古屋亞運高爾夫項目於春日井鄉村俱樂部東球場（Kasugai Country Club East Course）熱烈展開。現年37歲的前世界球后曾雅妮不僅是本屆亞運男女子陣容中唯一擁有超過1座大賽冠軍的選手，她跌倒後能再站起來的勵志故事也激勵無數選手。這次亞運，有媒體注意到她用「右手揮桿、左手推桿」的獨特打法，曾因推桿失憶症陷入10年低潮的她，如今時隔20年重返亞運舞台，大會官網新聞也盛讚她的表現「讓人驚嘆」（Wowing）。曾雅妮在女子個人賽第2回合打出69桿，以平標準桿的成績暫列第13名。談到重返亞運賽場，她感性表示：「對我來說，這感覺就像是另一個夢想成真。每個人都在問我，既然在高爾夫球界已經達成這麼多成就，為什麼還要繼續打球？但在經歷了過去10年之後，我才深刻體會到自己有多麼熱愛高爾夫。」作為史上最年輕贏得5座大賽冠軍的傳奇名將，曾雅妮大方分享自己克服低潮的過程，希望能幫助其他選手。「我與推桿失憶症對抗了許多年，大概有5、6年之久，」她笑著說：「我原本以為動了髖關節手術後推桿就會好，但其實我該動的是腦部手術。」她透露自己曾嘗試改變握桿方式、換推桿等無數種方法，但只要一握住推桿就會感到焦慮。「當球停在洞口附近時我很害怕，停得遠我也害怕，因為第1推之後我可能還要面對3呎的推桿。當時我的鐵桿發揮得很好，所以我總是盡量把球放在下坡推桿的位置，因為那比上坡推桿好打。」從2011年到2013年，曾雅妮曾連續109周佔據世界第1的寶座，但隨後卻突然失去競爭力，排名暴跌且屢屢遭到淘汰。「對我的家人來說非常辛苦，每次我推桿時他們都會轉過頭去，因為他們害怕看。」曾雅妮回憶道。直到2024年，她當時的新任揮桿教練布雷迪·瑞格斯（Brady Riggs）建議她「改用左手推桿」。曾雅妮起初對這個瘋狂的想法一笑置之，但最終這成了她唯一的出路。「我當時無法想像這會有效，但我很高興給了自己這第2次機會，」曾雅妮說：「有時候我在判讀果嶺時還是覺得自己是右撇子，但當我準備推桿時，我感覺非常自在。」這份自在讓她成功找回了勝利的滋味。去年10月，曾雅妮在女子歐洲巡迴賽的緯創女子公開賽（Wistron Ladies Open）中奪冠，她直言那場勝利的感覺「比贏得任何大賽都還要美好」。本屆亞運隊友徐薇淩受訪時，也替整個高爾夫球界總結了對這位傳奇的心聲：「雅妮是所有人的楷模。」