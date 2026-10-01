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選戰倒數58天，選情進入白熱化，其中最受注目莫過於民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢看漲，有民調專家戴立安揭露最新民調顯示，全台最受矚目選戰台北為40.6%輾壓各縣市。對此台北市前議員「呱吉」邱威傑表示，選戰打到現在，其實沈伯洋已經贏了，把原本低迷的選情打到這種熱度，「不論勝選敗選，選情本身已經贏了」。戴立安日前公布台北市長最新民調，蔣萬安支持度為41.7%，沈伯洋則為40.5%，差距僅誤差範圍內，相較於過去落後28％到30％，如今呈現五五波態勢，引發熱議。如今沈伯洋聲勢看漲，所到之處「洋流」匯集，對此呱吉認為，選戰打到現在，其實沈伯洋已經贏了，把原本低迷的選情打到這種熱度，讓普羅大眾開始產生各種對蔣萬安的不信任，根本超越多數人想像。沈伯洋說，不論勝選敗選，沈伯洋的選情本身已經贏了，如果真的勝選，「贏的不是沈伯洋，是所有信任他的台北市民」。