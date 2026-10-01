新光三越週年慶今（1）日由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南小北門、高雄三多店六店領軍開跑。業者指出，一早開店即湧入大批購物人潮，首波六店首日整體業績有望突破15.5億元、來客數衝破14.5萬人次。今年週年慶買氣從「成家、換機」一路延伸至「自我犒賞」，最熱賣包括家電、3C、美妝。
新光三越表示，今年週年慶消費熱度不再集中於單一業種，隨著「成家型消費」、「科技換機潮」及「自我犒賞」需求同步升溫，家用、3C、頂級保養、潮流／設計師服飾、機能跑鞋等紛紛創下雙位數成長。
家電買氣旺！日韓品牌成長逾2成
家用商品受惠居家升級需求，首日業績呈現雙位數成長，其中SAMSUNG 75吋電視、LG WashTower™ AI智控洗乾衣機、LG Styler®蒸氣電子衣櫥等大尺寸電視與智慧家電買氣強勁，帶動日韓家電品牌業績成長超過2成。
隨著週年慶高回饋優惠開跑，消費者也趁檔期一次完成居家設備升級，從大型家電到居家用品皆成為首日消費重點。
iPhone 18 Pro帶動換機潮！3C業績成長逾1成
3C方面，則受惠Apple iPhone 18 Pro系列新品上市帶動換機需求，首日整體業績成長超過1成，其中iPhone 18 Pro Max、iPad Air 11、Apple Watch 12等商品更成為熱賣品項，顯示新品上市加上週年慶優惠，進一步推升消費者換機意願。
頂級保養成長逾1成！美妝組合吸引消費者一次囤半年
除了成家、換機需求升溫，今年「自我犒賞」買氣同樣強勁。全台頂級保養業績成長超過1成，其中ESTEE LAUDER、SK-II、GUERLAIN、肌膚之鑰等高端保養品牌買氣亮眼；專業彩妝NARS、MAC、BOBBI BROWN，以及CHANEL、YSL等精品美妝，也受到新品上市搭配化妝品滿2000送2000點等回饋帶動，持續推升美妝消費熱潮。
此外，多款大容量美妝組、超值組合也成為週年慶熱門商品，優惠價格媲美機場免稅店，吸引消費者趁週年慶一次備足半年所需。
記者觀察／天氣放晴助攻！今年週年慶首日人潮明顯升溫
《NOWNEWS》記者從今年與去年首日買氣比較來看，2026年新光三越週年慶首日人潮明顯熱絡，除了各大品牌祭出高回饋優惠，天候條件也是帶動消費者出門的重要因素之一。今年10月1日台北白天整體天候相對穩定，雖午後一度出現雷雨，但雨勢過後隨即放晴，也讓民眾有更多時間進場逛街、搶購週年慶優惠。
另外，去年台中新光三越因2月氣爆事故停業，直到9月27日才重新開幕，因此週年慶檔期延後至第二波，並未加入去年首波週年慶戰線；今年則與台北南西、桃園站前、嘉義垂楊、台南小北門、高雄三多等店同步於10月1日開跑，首波店數從4店增至6店，也讓今年第一波週年慶首日來客數暴增。
在家電、3C雙雙呈現雙位數成長之下，加上天候相對穩定、人潮集中，還有新品與高回饋優惠共同帶動下，讓今年首波週年慶開跑就繳出亮眼成績。
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家用商品受惠居家升級需求，首日業績呈現雙位數成長，其中SAMSUNG 75吋電視、LG WashTower™ AI智控洗乾衣機、LG Styler®蒸氣電子衣櫥等大尺寸電視與智慧家電買氣強勁，帶動日韓家電品牌業績成長超過2成。
隨著週年慶高回饋優惠開跑，消費者也趁檔期一次完成居家設備升級，從大型家電到居家用品皆成為首日消費重點。
iPhone 18 Pro帶動換機潮！3C業績成長逾1成
3C方面，則受惠Apple iPhone 18 Pro系列新品上市帶動換機需求，首日整體業績成長超過1成，其中iPhone 18 Pro Max、iPad Air 11、Apple Watch 12等商品更成為熱賣品項，顯示新品上市加上週年慶優惠，進一步推升消費者換機意願。
除了成家、換機需求升溫，今年「自我犒賞」買氣同樣強勁。全台頂級保養業績成長超過1成，其中ESTEE LAUDER、SK-II、GUERLAIN、肌膚之鑰等高端保養品牌買氣亮眼；專業彩妝NARS、MAC、BOBBI BROWN，以及CHANEL、YSL等精品美妝，也受到新品上市搭配化妝品滿2000送2000點等回饋帶動，持續推升美妝消費熱潮。
此外，多款大容量美妝組、超值組合也成為週年慶熱門商品，優惠價格媲美機場免稅店，吸引消費者趁週年慶一次備足半年所需。
記者觀察／天氣放晴助攻！今年週年慶首日人潮明顯升溫
《NOWNEWS》記者從今年與去年首日買氣比較來看，2026年新光三越週年慶首日人潮明顯熱絡，除了各大品牌祭出高回饋優惠，天候條件也是帶動消費者出門的重要因素之一。今年10月1日台北白天整體天候相對穩定，雖午後一度出現雷雨，但雨勢過後隨即放晴，也讓民眾有更多時間進場逛街、搶購週年慶優惠。
另外，去年台中新光三越因2月氣爆事故停業，直到9月27日才重新開幕，因此週年慶檔期延後至第二波，並未加入去年首波週年慶戰線；今年則與台北南西、桃園站前、嘉義垂楊、台南小北門、高雄三多等店同步於10月1日開跑，首波店數從4店增至6店，也讓今年第一波週年慶首日來客數暴增。
在家電、3C雙雙呈現雙位數成長之下，加上天候相對穩定、人潮集中，還有新品與高回饋優惠共同帶動下，讓今年首波週年慶開跑就繳出亮眼成績。