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▲3C則受惠Apple iPhone 18 Pro系列新品上市帶動換機潮，整體業績成長超過1成。（圖／新光三越提供）

▲Apple iPhone 18 Pro系列新品上市帶動換機需求，首日整體業績成長超過1成。（圖／記者周淑萍攝）

▲2025新光三越四店週年慶首日，來客數逾8萬人次，今年則是六店同日開跑。（圖／記者鍾怡婷攝）

新光三越週年慶今（1）日由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南小北門、高雄三多店六店領軍開跑。業者指出，一早開店即湧入大批購物人潮，首波六店首日整體業績有望突破15.5億元、來客數衝破14.5萬人次。今年週年慶買氣從「成家、換機」一路延伸至「自我犒賞」，最熱賣包括家電、3C、美妝。新光三越表示，今年週年慶消費熱度不再集中於單一業種，隨著「成家型消費」、「科技換機潮」及「自我犒賞」需求同步升溫，家用商品受惠居家升級需求，首日業績呈現雙位數成長，其中，帶動日韓家電品牌業績成長超過2成。隨著週年慶高回饋優惠開跑，消費者也趁檔期一次完成居家設備升級，從大型家電到居家用品皆成為首日消費重點。3C方面，則受惠Apple iPhone 18 Pro系列新品上市帶動換機需求，首日整體業績成長超過1成，其，顯示新品上市加上週年慶優惠，進一步推升消費者換機意願。除了成家、換機需求升溫，今年「自我犒賞」買氣同樣強勁。全台頂級保養業績成長超過1成，；專業彩妝NARS、MAC、BOBBI BROWN，以及CHANEL、YSL等精品美妝，也受到新品上市搭配化妝品滿2000送2000點等回饋帶動，持續推升美妝消費熱潮。此外，多款大容量美妝組、超值組合也成為週年慶熱門商品，優惠價格媲美機場免稅店，吸引消費者趁週年慶一次備足半年所需。《NOWNEWS》記者從今年與去年首日買氣比較來看，2026年新光三越週年慶首日人潮明顯熱絡，除了各大品牌祭出高回饋優惠，。今年10月1日台北白天整體天候相對穩定，雖午後一度出現雷雨，但雨勢過後隨即放晴，也讓民眾有更多時間進場逛街、搶購週年慶優惠。另外，去年台中新光三越因2月氣爆事故停業，直到9月27日才重新開幕，因此週年慶檔期延後至第二波，；今年則與台北南西、桃園站前、嘉義垂楊、台南小北門、高雄三多等店同步於10月1日開跑，首波店數從4店增至6店，也讓今年第一波週年慶首日來客數暴增。在家電、3C雙雙呈現雙位數成長之下，加上天候相對穩定、人潮集中，還有新品與高回饋優惠共同帶動下，讓今年首波週年慶開跑就繳出亮眼成績。