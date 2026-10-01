我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒（NPB）歐力士猛牛隊昨（30）日傳出悲痛的消息，陣中新秀捕手野上士耀，被發現陳屍在宿舍房間，得年19歲。歐力士球團尊重家屬意願不公開死因，並說明無捲入案件糾紛的嫌疑。歐力士隊本部長小濱裕一指出，野上在離世前一天，還留在球場自主訓練，「他昨天還非常充滿活力地在練習。」野上突然離世也對歐力士隊全體職員造成打擊，今（1）日團體練習改為自主訓練，監督岸田護受訪時神情沉痛，「真的非常遺憾。他還這麼年輕，是個接下來還要不斷提升實力的選手，真的非常遺憾。」野上士耀畢業於明秀日立高校，是台灣旅日新星陽柏翔的同校後輩，去年在日職選秀第7輪受到歐力士隊指名，簽約金推估2000萬日幣（約400萬新台幣）、年薪450萬日幣（約91萬新台幣）。本季野上在二軍出賽32場，敲出14安，打擊率1成87。昨日傍晚，歐力士球團突然向媒體傳達野上離世的訊息，球團本部長小濱裕一緊急舉行記者會，並指出，「職員上午發現野上選手倒臥在房間內，經趕抵現場的消防救護人員確認，於上午8點宣告死亡。」關於野上的死因，小濱表示，「尊重家屬意願不便公開」，並說明並無捲入案件的嫌疑。談到野上最近的狀況，他表示，「昨天（29日）球隊有全體練習，之後還有個別練習，結束後野上選手甚至還留下來進行自主打擊練習。根據報告指出，他昨天還非常充滿活力地在練習。」關於是否遇到煩惱或糾紛，小濱解釋，「目前並未確認到有這類情況。最近的話，他在9月26日、27日的二軍例行賽都有先發上陣，正為了接下來的秋季鳳凰聯盟在努力準備。」小濱坦言，球團所屬選手、教練團以及全體球團職員，至今仍處於無法接受事實的狀況，感到深深的悲痛與巨大的衝擊。據《日刊體育》報導，歐力士隊原本今日上午在主場京瓷巨蛋進行全體練習，後來改為自主訓練，監督岸田護表示，「有許多選手都受到了很大的動搖，今後將會視選手們的狀況來因應。」強調球團將會齊心協力，加強對選手們的心理輔導。談到這位還沒能升上一軍的新秀捕手，岸田神情沉痛表示，「真的非常遺憾。他還這麼年輕，是個接下來還要不斷提升實力的選手，真的非常遺憾。」