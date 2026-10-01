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桃園台啤永豐雲豹今（1）日宣布，簽下奈及利亞籍鋒線好手蓋比（Humphery Gabriel），顏行書透過聲明表示希望朝歸化方向前進。對此，中華民國籃球協會副秘書長張承中今日透露，效力於桃園璞園領航猿的丁恩迪以及臺南台鋼獵鷹的丹尼爾，已於9月正式獲得運動部認定為「籃球高級專業人才」並取得推薦函。若後續順利通過內政部等相關審查，兩人有望成為2024年國籍法修法後，台灣籃壇首批透過高專人才制度取得本土身分的成功案例。張承中表示，籃協過去曾嘗試推動多位外籍生走高專管道歸化，包括2025年的石博恩與布伊德，但皆未順利成功。如今丁恩迪與丹尼爾成功取得運動部推薦函，代表制度邁出極具意義的一步，「非常感謝運動部願意認定他們是高級專業人才，才讓這件事有了實質進展。」在取得推薦函後，兩人接下來需準備中文能力證明、財力與工作證明、無犯罪紀錄證明（良民證）等相關文件送交內政部審查。張承中評估，若後續流程推進順利，約2至3個月內有機會完成所有程序。此外，他也透露阿拉薩、莫巴耶等外籍生也很有意願，籃協將持續協助規劃，盼能進一步擴大台灣籃球的人才庫。針對外界關心外籍生歸化是否影響現役歸化球員高柏鎧的地位，張承中表示，高柏鎧目前與籃協的合作關係完全不會改變，主要國際賽事仍會以他為第一核心戰力。但張承中也說：「你不能要求同一個球員每一場大比賽都打，他會累死。」張承中指出，推動外籍生歸化是為了建立健康且合理的競爭體系，當未來擁有複數歸化球員時，教練團在面對亞運、世大運、3對3等不同等級與類型的國際賽事，或是面臨主力受傷、輪休時，將擁有更多調度的彈性與替代方案。他強調，外籍生若未來代表中華隊出賽，也定會比照本土球員給予合理的出賽費，正式宣告台灣籃球邁入歸化人才庫擴大的全新時代。