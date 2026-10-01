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▲今年公費流感疫苗總計採購705萬150劑，為歷年採購量首次超過700萬劑，其中加強型流感疫苗將優先提供長照及安養機構65歲以上長者公費接種。（圖／記者張乃文攝）

公費新冠流感疫苗今開打 估本週流感疫情達高峰

流感仍處高峰期，除了中秋連假、接下來還有數個假期，容易有大量人流移動。疾管署於今（1）日舉辦115年度公費流感及新冠疫苗開打記者會「左流右新 護肺顧心」，呼籲符合公費資格民眾盡快接種，還可累積健康幣。衛福部長石崇良、疾管署署長羅一鈞、副署長林明誠今日共同出席新冠、流感疫苗開打記者會。石崇良說，秋冬為流感、新冠好發季節，尤其長者、幼兒及高風險慢性病患者等族群，發生重症及死亡的風險較高，因此今年公費流感疫苗總計採購705萬150劑，包括標準型流感疫苗684萬9360劑，及免疫加強型流感疫苗20萬790劑。石崇良也現場示範施打疫苗，並與新手媽媽、職籃啦啦隊女孩可恩的2歲女兒一同出席接種。疾管署署長羅一鈞指出，目前流感仍處在最高點，高峰期隨可能會持續到約10月中，後續才開始慢慢下降。整體流感疫情預估到11月中才可能結束流行期，這段期間都是流感好發期。羅一鈞提到，觀察已經有回診潮，預估本週類流感就診人次約是14萬至15萬人之間，因此呼籲民眾符合資格者，盡快接種公費流感疫苗。今年公費流感疫苗總計採購705萬150劑，包括標準型流感疫苗684萬9360劑，及免疫加強型流感疫苗20萬790劑，為歷年採購量首次超過700萬劑，其中加強型流感疫苗將優先提供長照及安養機構65歲以上長者公費接種。疾管署說，新冠疫苗則已採購240萬劑，包括Moderna 220萬劑，含190萬劑單劑型及30萬劑多劑型，及Novavax 20萬劑，其中適用於12歲以上接種之單劑型全面升級為新世代新冠疫苗，副作用減半，提供更佳的免疫保護力。疾管署說明，今年度公費流感及新冠疫苗將分二階段開打，第一階段自10月1日起，針對65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒(流感為滿6個月以上至國小入學前幼兒；新冠為從未接種COVID-19疫苗之滿6個月至未滿6歲幼兒)、高風險對象、孕婦、6個月內嬰兒之雙親或實際扶養者、安養/長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象。第二階段則自11月2日起進一步開放50歲以上無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。目前全國近4000家合約院所提供公費疫苗接種服務，民眾可透過各地方政府衛生局網頁、疾管署官網、LINE@疾管家或撥打1922防疫諮詢專線查詢鄰近院所，並建議事先電洽確認或預約；前往接種時應攜帶健保卡及兒童健康手冊、孕婦健康手冊等相關證明文件。