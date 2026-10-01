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台中魚市場爆出重大自肥爭議？台中市議員謝志忠、施志昌、林祈峰、楊典忠、鄭功進今（1）日在市政總質詢聯合爆料，指控台中魚市場董事長李煥湘不僅自109年上任起每年溢領1.5個月年終，日前更以「領導有方」與「監督費」為由，獨為自己加發5個月年終酬勞金共35萬元。議員痛批違規自肥、極度荒謬，要求市府限期交代並將全案移請政風處查辦。對此，農業局長李逸安表示，會進一步了解。謝志忠質疑，依據「台中魚市場股份有限公司董事、監察人及股東代表、專業委員費用支給辦法」，董監事僅能領取春節慰問金每人2萬元。然而李煥湘卻巧立名目加領高額獎金，成為全公司唯一特例，與既有規範明顯不符。此外，農業局於今年3月進行業務檢查後，發現台中魚市場在董監事加發年終酬勞金、以及拍賣棟屋頂漏水改善工程採購上核有明顯缺失，於8月31日發文要求補件，卻遲遲未獲回覆，9月23日再次催辦亦無果。謝志忠對此重砲痛批，「是沒政府了嗎？還在睡嗎？」除了薪酬爭議，謝志忠進一步揭露工程採購疑雲。他指出，台中魚市場拍賣場附屬設施整繕工程（總經費285萬元）已完工驗收，事後竟又以此工程向農業部漁業署申請補助款，流程極度荒謬，恐非單一特例。對此，謝志忠等議員要求市府全面清查歷年支給情形與工程補助細節，釐清相關名目來源與實際金額，並於明（2）日下班前向議會提交調查資料，速將全案送交政風處徹查，給市民一個交代。