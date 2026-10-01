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烏克蘭亞洲志願軍團（Asian Volunteer Corps）日前在官方X分享一張韓國、台灣、中國、日本成員一齊舉著各自國旗合照的照片，並寫下「忠誠、力量、團結」的說明，兩岸國旗罕見同場亮相，引發網友熱議。俄烏戰爭持續多年，烏克蘭深受兵源不足困擾，早已將招募外籍志願兵當作補充戰力的一部分。來自不同國家的志願兵，共同目標都是替烏克蘭打仗，意外促成兩岸國旗大和解。有台灣軍事粉專在臉書轉發烏克蘭亞洲志願軍團的中台日韓國旗合照，網友紛紛在底下留言表示，「我是真沒想到中華民國的國旗跟中共的國旗可以放到一起...挺酷的」、「在烏克蘭戰場上國共竟然會師了」、「二岸軍事合作，下次合作應該是打外星人了」。也有許多網友對於中國竟然有民眾去幫烏克蘭打仗感到驚訝，事實上，《衛報》之前就曾特別介紹中國志願兵在烏克蘭戰場上的故事，報導指出，招募中國志願兵在基輔內部也曾面臨很大阻力，因為烏克蘭當局擔心中國籍士兵可能成為北京蒐集情報的管道，雖然中國宣稱中立，但實際上在經濟與外交上依然力挺他們的堅定盟友俄羅斯。不過，由於前線兵源枯竭，烏軍最終仍決定破格招募中國志願兵。一位化名「繆斯（Muse）」的烏克蘭指揮官表示，「站在指揮官立場，只要能補足兵源，任何人我們都歡迎」。繆斯還說中國志願兵非常勤奮，「有時一個中國士兵的作用比十個烏克蘭人還大」。繆斯率領的這批志願兵部隊，主要任務是修復前線受損的無人機。中國志願兵也會面臨來自中國內部的政治壓力，繆斯透露，至少已有5名完成訓練的中國志願兵在北京當局壓力下，被迫退役返回中國。《衛報》也訪問了幾位中國志願兵，由於身分敏感，他們都是匿名受訪。一位透露自己來自湖北，原從事房屋裝修，因中國經濟衰退導致收入減半，加上透過翻牆軟體接觸到海外民主思想，選擇遠赴烏克蘭從軍。「這是對過去生活的厭倦，以及對自由民主的渴望所累積的結果」。另一位來自福建的中國志願兵說自己在網路上表態支持烏克蘭，因此遭到網路霸凌與國安關注，索性決定親赴前線，「我想讓世界知道，不是所有中國人都支持俄羅斯的侵略」。