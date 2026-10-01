我是廣告 請繼續往下閱讀

副總統蕭美琴今（1）日接見「大分縣佐藤樹一郎知事乙行」時表示，台灣與大分縣及九州地區長期維持深厚友好關係，除在天災發生時相互關懷、彼此協助，近年在經濟、產業及供應鏈等領域的合作也日益密切，期盼未來持續深化雙方交流，讓台日友好關係更加緊密。蕭美琴上午接見佐藤樹一郎、大分縣商工會議所連合會會長吉村恭彰，以及「日本台灣親善協會」會長衛藤征士郎等人。蕭美琴致詞時表示，大分縣與台灣長期維持深厚友好關係，大分縣所在的九州地區，更與台灣在許多領域有密切合作，得知佐藤知事的母親出生於台灣，可以看見台灣與大分縣跨越世代及特殊的情誼。蕭美琴特別感謝衛藤會長卸任國會議員後，仍持續投入促進台日友好關係。他指出，台灣與九州不僅在各種天災中相互關懷、彼此協助，展現患難見真情的夥伴關係；近年隨著台積電投資九州，雙方在經濟、產業及供應鏈方面的合作，也成為彼此持續繁榮及經濟成長的重要基礎。蕭美琴回憶，約十年前他曾因出席亞洲太平洋國會議員聯合會(APPU)大會前往大分縣，對當地的風景、人文及溫泉留下深刻印象。大分縣也是許多台灣民眾喜愛的旅遊目的地，期待未來持續鼓勵雙方人民往來、相互造訪，進一步拓展各領域交流。