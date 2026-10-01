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郭正亮要里長擔責！黃暐瀚傻眼：不准市長道歉是什麼道理？

台北市長蔣萬安26日出席中山區中庄仔福德宮晚宴，廟方致贈象徵步步高升的甘蔗祝福，事後卻爆出甘蔗被遺留在廟旁路邊，引發爭議。前立委郭正亮卻認為，蔣萬安為此事多次道歉是「很糟糕的危機管理」，直指應該由里長出面說明、道歉。對此，資深媒體人黃暐瀚卻傻眼驚呼：「嘆為觀止！要里長道歉是什麼道理？」台北市政府說明，當天蔣萬安將甘蔗交給新生里里長曾國益，活動結束後因疏忽未拿回；曾國益則表示，是志工一時疏忽忘了帶走，並非刻意將甘蔗丟在路邊。事件延燒後，國民黨台北市議員游淑慧也發文指稱，福德宮董事長林春裕不中立，認為應向蔣萬安道歉。郭正亮昨（30）日在政論節目中表示，依目前說法，蔣萬安將甘蔗交給曾國益，曾國益再轉交由志工處理，這就是事件的真相。他更提出質疑，為何國民黨不要求曾國益出面召開記者會，向福德宮董事長說明並道歉？他認為，這起風波與蔣萬安沒有關係。郭正亮進一步批評，蔣萬安為甘蔗事件道歉8次，是「很糟糕的危機管理」，認為反覆道歉只會讓更多人注意到這起爭議。他主張，應該由里長出面道歉，撇清整起風波並非由蔣萬安所造成，不應讓市長一再承擔後果。醫師羅浚晅則在Threads分享片段，並以反諷方式表示，郭正亮是在教蔣萬安「危機管理」的方法，包括「絕對不要道歉」以及「甩鍋給里長」。黃暐瀚看到後也留言直呼：「嘆為觀止。覺得失禮，也確實失禮，居然還不准市長道歉？要里長道歉？要里長道歉是什麼道理？甘蔗是送給里長的嗎？」