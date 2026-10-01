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銀行與證券商跨業信用查詢機制將於今（2026）年10月底上線，市場解讀為「四貸同堂」的信用管制措施，更有財經網紅憂恐導致台股暴跌。對此，金管會今（1）日鄭重澄清，「從沒有四貸同堂管制措施」，只是希望透過信用資訊交流，讓銀行與券商掌握客戶負債與信用風險情況。金管會日前宣布將由聯徵中心建立銀行與券商跨業信用查詢機制，預計10月底上線，未來在取得客戶同意後，銀行可掌握客戶在券商端的融資情形，券商也可以查詢客戶在銀行端的借款狀況，補上過去銀行與證券體系「各看一半」的監理缺口。此外，金管會在8月4日也宣布，從10月起要求本國銀行新增申報「個人購買股票等金融商品理財周轉金」，範圍包括理財型房貸、信貸、股票質借等，希望掌握有多少週轉金流入投資理財。不過，市場擔心新制上路，台股可能跟韓股7月那波一樣，出現非理性的暴跌。對此，銀行局副局長王允中今日鄭重澄清「從來沒有四貸管制措施」，10月底上路的「銀行與券商跨業信用查詢機制」，只是希望讓銀行與券商透過信用資訊交換，掌握客戶負債情形及信用風險狀況。王允中表示，銀行受理個人貸款仍要依據5P原則，即信用狀況、資金用途、還款來源、債權保障及授信展望，因此，即便查了券商提供的信用資訊，可貸金額也不見得就會變少。同時，銀行授信也要遵守同一人同一關係人規定，不動產放款部分，也要依央行規定辦理，房貸都有相關法令規範。證期局副局長黃厚銘也強調，股市表現主要是反映台股基本面，督導證交所、櫃買中心建置儀表板，建議投資人可多加利用，以了解上市公司財務業務情形，用數據理性判斷市場變化。