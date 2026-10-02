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小孟老師分析今（2）日十二星座運勢。牡羊座：工作：獲得意外驚喜感情：聽聽伴侶意見財運：多種賺錢管道牡羊幸運色：紅色貴人：巨蟹小人：雙魚金牛座：工作：獲得效益回饋感情：得到伴侶照顧財運：投資眼光不錯金牛幸運色：卡其色貴人：金牛小人：牡羊雙子座：工作：豐碩成果回報感情：願意遷就對方財運：財務評估特準雙子幸運色：白色貴人：天秤小人：獅子巨蟹座：工作：適合經手契約感情：當個愛情聽眾財運：投資大有所獲巨蟹幸運色：白色貴人：處女小人：魔羯獅子座：工作：獲得公司補助感情：打動對方芳心財運：獲利再創新高獅子幸運色：亮紅色貴人：牡羊小人：雙子處女座：工作：掌握主導權力感情：情人互動良好財運：嘗試合夥投資處女幸運色：大紅色貴人：天蠍小人：處女天秤座：工作：積極表現成果感情：感情進展甜蜜財運：穩定發展局面天秤幸運色：紅色貴人：雙魚小人：射手天蠍座：工作：計劃穩定執行感情：對方表露心聲財運：可得豐厚獲利天蠍幸運色：粉紅色貴人：獅子小人：天秤射手座：工作：爭執減少很多感情：獻出浪漫玫瑰財運：有機會得分紅射手幸運色：紅色貴人：射手小人：水瓶魔羯座：工作：理性對待同事感情：感情投其所好財運：物美價廉好物魔羯幸運色：紫色貴人：雙子小人：金牛水瓶座：工作：事業穩定經營感情：滋潤對方心靈財運：另闢賺錢捷徑水瓶幸運色：玫瑰色貴人：魔羯小人：巨蟹雙魚座：工作：善良正直友善感情：貴人相助有成財運：獨立經商有利雙魚幸運色：紫色貴人：水瓶小人：天蠍