小孟老師分析今（2）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：獲得意外驚喜
感情：聽聽伴侶意見
財運：多種賺錢管道
牡羊幸運色：紅色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
金牛座：
工作：獲得效益回饋
感情：得到伴侶照顧
財運：投資眼光不錯
金牛幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：牡羊
雙子座：
工作：豐碩成果回報
感情：願意遷就對方
財運：財務評估特準
雙子幸運色：白色
貴人：天秤
小人：獅子
巨蟹座：
工作：適合經手契約
感情：當個愛情聽眾
財運：投資大有所獲
巨蟹幸運色：白色
貴人：處女
小人：魔羯
獅子座：
工作：獲得公司補助
感情：打動對方芳心
財運：獲利再創新高
獅子幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：雙子
處女座：
工作：掌握主導權力
感情：情人互動良好
財運：嘗試合夥投資
處女幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：處女
天秤座：
工作：積極表現成果
感情：感情進展甜蜜
財運：穩定發展局面
天秤幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：射手
天蠍座：
工作：計劃穩定執行
感情：對方表露心聲
財運：可得豐厚獲利
天蠍幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：天秤
射手座：
工作：爭執減少很多
感情：獻出浪漫玫瑰
財運：有機會得分紅
射手幸運色：紅色
貴人：射手
小人：水瓶
魔羯座：
工作：理性對待同事
感情：感情投其所好
財運：物美價廉好物
魔羯幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：金牛
水瓶座：
工作：事業穩定經營
感情：滋潤對方心靈
財運：另闢賺錢捷徑
水瓶幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
雙魚座：
工作：善良正直友善
感情：貴人相助有成
財運：獨立經商有利
雙魚幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：天蠍
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：獲得意外驚喜
感情：聽聽伴侶意見
財運：多種賺錢管道
牡羊幸運色：紅色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
金牛座：
工作：獲得效益回饋
感情：得到伴侶照顧
財運：投資眼光不錯
金牛幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：牡羊
雙子座：
工作：豐碩成果回報
感情：願意遷就對方
財運：財務評估特準
雙子幸運色：白色
貴人：天秤
小人：獅子
巨蟹座：
工作：適合經手契約
感情：當個愛情聽眾
財運：投資大有所獲
巨蟹幸運色：白色
貴人：處女
小人：魔羯
獅子座：
工作：獲得公司補助
感情：打動對方芳心
財運：獲利再創新高
獅子幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：雙子
處女座：
工作：掌握主導權力
感情：情人互動良好
財運：嘗試合夥投資
處女幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：處女
天秤座：
工作：積極表現成果
感情：感情進展甜蜜
財運：穩定發展局面
天秤幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：射手
天蠍座：
工作：計劃穩定執行
感情：對方表露心聲
財運：可得豐厚獲利
天蠍幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：天秤
射手座：
工作：爭執減少很多
感情：獻出浪漫玫瑰
財運：有機會得分紅
射手幸運色：紅色
貴人：射手
小人：水瓶
魔羯座：
工作：理性對待同事
感情：感情投其所好
財運：物美價廉好物
魔羯幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：金牛
水瓶座：
工作：事業穩定經營
感情：滋潤對方心靈
財運：另闢賺錢捷徑
水瓶幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
雙魚座：
工作：善良正直友善
感情：貴人相助有成
財運：獨立經商有利
雙魚幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：天蠍
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。