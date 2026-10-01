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金鐘女神簡嫚書出道15年，一向以氣質知性的形象深植人心。今（1）日她出席大愛電視「銀髮白之歌」系列電視電影《靜曦》記者會，她在劇中飾演第一代慈濟醫院志工顏惠美師姊（法號靜曦），角色本身是高層千金，遇到山難劫後餘生，之後顏惠美拋下世俗名利，投入每天凌晨3點50分起床、一天工作18小時的自律修行與志工歲月。她經過角色洗禮後，表示這部戲是她的命定戲劇，拍著拍著心中起了「拋下俗世」的念頭。顏惠美師姊是一位極度自律且克己的女性，簡嫚書詮釋完這個角色之後，讓她認為這部作品徹底改變了她的生活與價值觀「這是我的命定戲劇」。演過無數作品的簡嫚書，私下對家人其實相當低調，不太會主動跟家人分享作品，沒想到這次演完《靜曦》後讓她產生改變「這是我拍攝15年來，第一次主動把影片連結傳給我外婆，跟她說你可以看這部影片！」她透露演這齣戲就像安住在師姊的能量罩裡，內心感到無比平靜，「演這一個角色好像是在放假，其實是一種回到自己很安靜的狀態之中，每天聽到3點50分的敲聲，就想著要『拍起來！』我想要每天去參與拍攝」。為了完美還原角色，簡嫚書開拍前特地跑去花蓮當靜曦師姊的「小跟班」，沒想到親眼見到角色原型之後卻讓她面臨生涯最大危機，「已經快要80歲了，我到底要怎麼演出？怎麼看她都是走路超快，背又很挺，我沒有辦法好像演老，只能從別的地方下手。」她更分享了靜曦本人直率不包裝的可愛個性，「靜曦師姊講話就是非常的直接，不多講一些委婉的話，動作非常俐落直接、精準，沒有要寒暄，可是卻一直都在照顧每一個人」。因為這分全然的沉靜與放鬆，讓她甚至在拍攝期間動了想拋下俗世的念頭，「我時時都在想我要怎樣修行、怎樣逃離我現在的生活，去過花蓮精舍回到家，我還跟我家裡說還是我就去住在花蓮精舍好了」，連先生也說「你如果沒有結婚，應該就去修行了吧」。簡嫚書覺得很想待在花蓮，可以聽到火車經過的聲音，但演完之後發現「回到真正日常生活中的修行，把自己累積所有的力量散發出去，才是最棒的回饋」。大愛電視「銀髮白之歌」系列電視電影《靜曦》，由徐麗雯執導，簡嫚書、廖梨伶、張家慧、陳婉婷主演，將於10月3日晚間8點在大愛電視及大愛劇場 YouTube頻道同步播出。