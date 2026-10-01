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國防部昨宣布，新版體位區分標準將於10月31日正式上路。不過免役體位從現行BMI＜15或BMI＞35、身高≧196或身高≦154，加嚴為BMI＞45或身高≦144才可免役，引發議論，役政司長沈哲芳今（1）日解釋，民國85年到88年期間，曾經實施身高、體重不做體位判定，換句話說，「天龍地虎、王哥柳哥」，只要身體狀況都符合標準，都要入營，所以這標準不是首創，也不是史上最嚴格。新式體位區分標準，常備役維持現行BMI標準16.5≦BMI≦32；替代役則從15≦BMI＜16.5 或 32＜BMI≦35改為分為兩級，替代役A級為15≦BMI＜16.5或32≦BMI≦37.5；替代役B級為BMI＜15或37.5＜BMI≦45；免役體位則是從BMI＜15 或 BMI＞35加嚴為BMI＞45。役政司長沈哲芳表示，此次體位區分標準做大幅度調整，修改幅度達189項，隨著兵源政策的調整，這次調整後，免役比例從16%下降為8%、9%，相當於民國92年到96年，把替代役體位分為甲等、乙等體位，役政司是按照那時候的標準參考修訂。沈哲芳續道，BMI值45的役男會做調適訓練，26 天的替代役基礎訓練，前兩周基本上都是調適教育、室內課，這些課程會慢慢讓他循序漸進調適，等標準修正之後，這些需要訓練的役男，會做適切的訓練服務。至於先前傳出役政司擬開設「減肥課程」給BMI值45以下服替役役男，沈哲芳澄清，沒有特別成立減肥班，但會把替代役B體位會集中在中隊做完整訓練，體重比較重的基本上會放在1樓，也跟醫療中隊比較接近，替代役B體位的役男進來時，入營訓練安排已經就緒。